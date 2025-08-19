Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2025

Wydarzenie w Spocie zgromadziło największe nazwiska polskiego show-biznesu. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a media społecznościowe zaroiły się od zdjęć z czerwonego dywanu. Każdy z gości zadbał o to, by jego stylizacja przyciągała uwagę, a niektóre z nich niemal zdominowały całą imprezę. Publiczność mogła podziwiać zarówno klasyczną elegancję, jak i odważne, błyszczące kreacje.

Zobacz też: Ale komentarze! Top of the Top Sopot Festival 2025 wystartował. Widzowie zauważyli jeden problem

Top of the Top Sopot Festival 2025: Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka

Monika Olejnik, znana z nienagannego stylu, postawiła na ponadczasową czerń. Jej długa suknia podkreślała sylwetkę, a subtelne dodatki dopełniały całość, sprawiając, że dziennikarka wyglądała niczym gwiazda z okładki magazynu modowego. Z kolei Paulina Krupińska-Karpiel postanowiła zabłysnąć… dosłownie. Jej srebrna sukienka pokryta cekinami odbijała światło fleszy, przypominając morską syrenkę, która zeszła na ląd na jeden wieczór.

Sandra Hajduk wybrała róż - kolor zdecydowanie odważny i przyciągający wzrok. Jej kreacja idealnie komponowała się z uśmiechem i pewnością siebie, jaką promieniowała przez cały wieczór. Nie zabrakło również męskiego akcentu - Damian Michałowski pokazał klasę w beżowym garniturze, który idealnie wpisywał się w trend old money. Jego stylizacja była stonowana, ale jednocześnie przykuwała uwagę dzięki perfekcyjnie dobranym detalom.

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej odważnych stylizacji wieczoru zaprezentowała Izabella Krzan. Prezenterka postawiła na długą, przeźroczystą suknię, która odsłaniała zdecydowanie więcej, niż można się było spodziewać. Pod delikatnym materiałem wyraźnie prześwitywała bielizna, a majtki wręcz rzucały się w oczy. Ta kreacja z pewnością wywołała największe poruszenie!

Całość imprezy była prawdziwym pokazem mody. Goście nie tylko przybyli, by bawić się i oglądać występy artystów, ale również, by zaprezentować siebie i swoje stylizacje.

Zobacz też: Półnaga Kaeyra ściągnęła na siebie spojrzenia. Ale to dużo starsza gwiazda dała czadu podczas Top of the Top Sopot Festival 2025

Zobacz naszą galerię: Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2025

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE