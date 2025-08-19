Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2025

Julita Buczek
2025-08-19 20:35

W Spocie wydarzyło się coś, co przyciągnęło wzrok wszystkich miłośników muzyki i show-biznesu - tłum gwiazd pojawił się na Top of the Top Sopot Festival, prezentując niebanalne stylizacje. Monika Olejnik zachwycała w eleganckiej czarnej sukni, Paulina Krupińska-Karpiel wyglądała niczym syrenka w srebrnych cekinach, Sandra Hajduk postawiła na róż, a Damian Michałowski pokazał klasę w beżowym garniturze. To była prawdziwa uczta dla oczu!

Wydarzenie w Spocie zgromadziło największe nazwiska polskiego show-biznesu. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a media społecznościowe zaroiły się od zdjęć z czerwonego dywanu. Każdy z gości zadbał o to, by jego stylizacja przyciągała uwagę, a niektóre z nich niemal zdominowały całą imprezę. Publiczność mogła podziwiać zarówno klasyczną elegancję, jak i odważne, błyszczące kreacje.

Monika Olejnik, znana z nienagannego stylu, postawiła na ponadczasową czerń. Jej długa suknia podkreślała sylwetkę, a subtelne dodatki dopełniały całość, sprawiając, że dziennikarka wyglądała niczym gwiazda z okładki magazynu modowego. Z kolei Paulina Krupińska-Karpiel postanowiła zabłysnąć… dosłownie. Jej srebrna sukienka pokryta cekinami odbijała światło fleszy, przypominając morską syrenkę, która zeszła na ląd na jeden wieczór.

Sandra Hajduk wybrała róż - kolor zdecydowanie odważny i przyciągający wzrok. Jej kreacja idealnie komponowała się z uśmiechem i pewnością siebie, jaką promieniowała przez cały wieczór. Nie zabrakło również męskiego akcentu - Damian Michałowski pokazał klasę w beżowym garniturze, który idealnie wpisywał się w trend old money. Jego stylizacja była stonowana, ale jednocześnie przykuwała uwagę dzięki perfekcyjnie dobranym detalom.

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej odważnych stylizacji wieczoru zaprezentowała Izabella Krzan. Prezenterka postawiła na długą, przeźroczystą suknię, która odsłaniała zdecydowanie więcej, niż można się było spodziewać. Pod delikatnym materiałem wyraźnie prześwitywała bielizna, a majtki wręcz rzucały się w oczy. Ta kreacja z pewnością wywołała największe poruszenie!

Całość imprezy była prawdziwym pokazem mody. Goście nie tylko przybyli, by bawić się i oglądać występy artystów, ale również, by zaprezentować siebie i swoje stylizacje.

