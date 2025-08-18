Półnaga Kaeyra ściągnęła na siebie spojrzenia. Ale to dużo starsza gwiazda dała czadu podczas Top of the Top Sopot Festival 2025

Wystartował festiwal w Sopocie, czyli Top of the Top Festival Sopot 2025, który jest organizowany przez stację TVN. Telewizja popisała się i do Trójmiasta zaprosiła mnóstwo, naprawdę mnóstwo gwiazd. Już pierwszego dnia, podczas pierwszej godziny widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej usłyszeli Helenę Vondrackovą, Margaret, Piaska, Nataszę Urbańską oraz innych znanych i lubianych. Później śpiewali też Kaeyra czy De Mono, jednak prawdziwym show był doskonały popis Małgorzaty Ostrowskiej.

Wszyscy robili, co mogli, aby na scenie wyróżnić się nie tylko głosem, ale i strojem. Stylizacje były oryginalne, kolorowe, błyszczące... A że pierwszy koncert festiwalu zatytułowano "Gorączka sopockiej nocy", to i przeboje, i stylizacje nawiązywały do stylu lat 70., 80. i 90.

Natasza Urbańska zaświeciła... wszystkim! I wyszło szalenie zmysłowo

Show skradła Natasza Urbańska, która wystąpiła w mini tak kusej i tak wyciętej, że spokojnie można ją określić mianem mikrosukienki. Dobrała do niej sandały na bardzo wysokich obcasach i koturnach. WOW! Na scenę wyszła w innym wdzianku - srebrzystym i mocno odsłaniającym dekolt. Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok i nie ma tu żadnej przesady.

Ale Urbańska nie była jedyną gwiazdą, która postanowiła zaszaleć. W ultrakrótkiej spódniczce i skąpym topie wystąpiła utalentowana 24-letnia Kaeyra, z kolei 67-letnia Małgorzata Ostrowska, choć sporo starsza od części występujących, zakasowała wszystkich doskonałym widowiskiem, jakie dała na scenie oraz fantastyczną, wręcz teatralną stylizacją!

Helena Vondrackova skończyła 78 lat. Tak pokazała się w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top

Szyku zadała też Helena Vondrackova, która przecież wielkimi krokami zbliża się do osiemdziesiątki! Gwiazda z Czech ma 78 lat, ale wyszła do publiczności pełna energii, z szerokim uśmiechem i wyglądała niczym milion dolarów. W różowym wdzianku, które podkreślało jej szczupłą figurę, nie dało się jej nie zauważyć.

Nie można nie wspomnieć także o Margaret ze srebrzystym pasem, czy eleganckiej Natalii Nykiel. Z kolei Ania Rusowicz oczarowała tęczową, barwną sukienką w swoim stylu, a Kasia Stankiewicz wyglądała fenomenalnie w czarnej, skórzanej sukience bez ramiączek.

Kto wyglądał najlepiej? Kto prezentował się najciekawiej? Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie!

