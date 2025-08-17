Kiedy zaczyna się festiwal Top of the Top w Sopocie? Gdzie oglądać w telewizji?

Przez cztery sierpniowe wieczory Sopot stanie się muzyczną stolicą Polski. Na scenie Opery Leśnej wystąpią najpopularniejsi artyści, a widzowie usłyszą zarówno ponadczasowe hity, jak i najnowsze przeboje. Top of the Top Sopot Festival to nie tylko koncerty, ale także emocjonująca rywalizacja o Bursztynowego Słowika. Kiedy zaczyna się impreza? Gdzie oglądać w telewizji?

Zacznie się od gorączki i Bursztynowego Słowika

W pierwszym dniu, zatytułowanym "Gorączka Sopockiej Nocy", pojawią się m.in. Agnieszka Chylińska, Blue Cafe, Małgorzata Ostrowska, De Mono, T. Love, Izabela Trojanowska, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Margaret, Mery Spolsky oraz Marcin Maciejczak. Wieczór poprowadzą Dorota Wellman, Marcin Prokop i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz.

Drugiego dnia, w ramach "Otwartej Sceny", artyści powalczą o Bursztynowego Słowika. Na liście uczestników są m.in. Red Lips, Michał Szczygieł, Skubas, Carla Fernandes, Chris Cugowski (Phero) czy Mery Spolsky. Oprócz konkursowych wykonań publiczność usłyszy takie gwiazdy jak: Julia Żugaj, Oskar Cyms, Kasia Kowalska, Agnieszka Chylińska czy Oddział Zamknięty.

"Słowa mają moc", a mistrzowie głos

Trzeci koncert przebiegnie pod hasłem "Słowa mają moc". Wystąpią m.in. Ralph Kaminski, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Kult, LemON, Enej, Raz Dwa Trzy, Grubson i Andrzej Piaseczny.

Finałowa odsłona festiwalu to najpierw "Orkiestra Mistrzom" z udziałem legend polskiej sceny: Krzysztofa Cugowskiego, Stanisława Sojki, Haliny Frąckowiak, Grzegorza Turnaua, Renaty Przemyk, Kayah czy Kamila Bednarka. Następnie scena przejdzie w ręce raperów – w ramach „RapOrkiestry vol. 2” wystąpią Liroy, Ten Typ Mes, Eldo, Numer Raz i JWP/BC.

"Przyfrunął ten słowik"

Emocje związane z festiwalem są ogromne także z powodu nagrody głównej. Rok temu statuetkę Bursztynowego Słowika zdobył Oskar Cyms.

Jakimś cudem mam tę statuetkę w rękach. Nie wiem, jak to się do końca wydarzyło, ale jest - przyfrunął ten słowik i mam nadzieję, że nie odfrunie już nigdy

- mówił młody artysta w rozmowie z Plejadą.

A więc kiedy dokładnie zaczyna się wydarzenie? Top of the Top Sopot Festival rusza w poniedziałek, 18 sierpnia 2025 roku, i potrwa do czwartku, 21 sierpnia. A gdzie będzie można to wszystko obejrzeć w telewizji? Każdego dnia o godz. 20.00 festiwal będzie transmitowany w TVN.

