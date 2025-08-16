Szaleństwo i tłumy w Wilkowyjach! Czarno-biała Królikowska, seledynowo-różowa Arlak i "starsi panowie" w krótkich spodenkach!

Serial "Ranczo" od lat jest fenomenem polskiej telewizji. To historia o wójcie, proboszczu i mieszkańcach Wilkowyj, która dawno wyszła poza ramy ekranu i stała się częścią polskiej popkultury. W sierpniu 2025 roku minęło dokładnie 20 lat od premiery pierwszego odcinka. Z tej okazji w Jeruzalu - czyli legendarnych serialowych Wilkowyjach - odbył się IV Ogólnopolski Zlot Fanów „Rancza”.

Wilkowyje żyją! Setki fanów wspólnie świętowały

Już od rana rynek w Jeruzalu wypełnił się tłumami. O godzinie 12:00 ruszyło uroczyste otwarcie imprezy, a chwilę później odbył się konkurs "Sobowtór z Wilkowyj", który tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Potem scenę przejęły gwiazdy związane z produkcją.

Piotr Pręgowski, niezapomniany Pietrek, rozdawał autografy. Aktor wystąpił w parze z Ewą Kuryło, czyli serialową panią dyrektor szkoły, Wiesławą Oleś. Humor zapewnił kabaret KaŁaMaSz, a dodatkową atrakcją była gra terenowa "Pietrkowy skarb w Wilkowyjach". Grażyna Zielińska - czyli serialowa Zielarka - spotkała się z fanami, dając pokaz swojego niepowtarzalnego temperamentu. Ale nie tylko oni pojawili się na zlocie.

Gwiazdy "Rancza" zameldowały się na zlocie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska – elegancja w czerni i bieli ! Aktorka postawiła na ponadczasową klasykę i wygrała prostotą

– ! Aktorka postawiła na ponadczasową klasykę i wygrała prostotą Violetta Arlak – cała w różu i seledynie ! Aktorka znów postawiła na kolory, które przyciągają uwagę z bardzo daleka.

– ! Aktorka znów postawiła na kolory, które przyciągają uwagę z bardzo daleka. Beata Olga Kowalska - lekkość i boho vibe – idealny look na słoneczny zlot

- – idealny look na słoneczny zlot Anna Iberszer - postawiła na szerokie spodnie w czerni i bieli i białą górę

Nie zabrakło również: Sylwestra Maciejewskiego, który na tę okazję założył specjalny T-shirt z postaciami ze słynnej ławeczki, Piotra Ligenzy, Wojciecha Wysockiego, Grzegorza Wonsa i Bogdana Kalusa.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" po sąsiedzku

Równolegle w pobliskich Mrozach odbył się piknik rodzinny w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", zwieńczony wieczornym koncertem transmitowanym na żywo w TVP2. Publiczność miała okazję zobaczyć m.in. Emilię Komarnicką i inne gwiazdy kultowego serialu.

Atmosfera? Jedyna w swoim rodzaju. Jeruzal zamienił się w żywą scenę, a mieszkańcy i przyjezdni bawili się wspólnie do późnych godzin wieczornych. Dla wielu uczestników to była nie tylko okazja do spotkania z aktorami, ale też sentymentalna podróż do czasów, gdy w niedzielne wieczory całe rodziny zasiadały przed telewizorami, by śledzić losy Wilkowyj.

