Trwa Top of The Top Sopot Festival 2025. Poszukaj się na zdjęciach! Duża galeria

- O Bursztynowego Słowika w Sopocie walczyli m.in. Mery Spolsky, Kris Cugowski czy Michał Szczygieł. Zwyciężczyni mogła wielu zaskoczyć!
- Na scenie zobaczyliśmy m.in. Agnieszkę Chylińską, Kasię Kowalską, Mery Spolsky i Red Lips. W Operze Leśnej pojawiły się tłumy fanów
- W trójmiejskim oddziale "Super Expressu" prezentujemy fotorelację z festiwalu w Sopocie. Warto poszukać się na zdjęciach Marcina Gadomskiego!
Top of The Top Sopot Festival 2025: Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
To nie była najbardziej znana artystka tegorocznej edycji festiwalu w Sopocie. W głosowaniu zwyciężyła Carla Fernandes. Polska piosenkarka pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego zgarnęła marzenie wielu muzyków - Bursztynowego Słowika. Warto wiedzieć, że w 2018 roku Fernandes wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Jako członkini drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarła do finału.
Festiwal w Sopocie tradycyjnie przyciąga tłumy. "Super Express" przygotował fotorelację z Opery Leśnej. Zachęcamy do poszukania się na zdjęciach Marcina Gadomskiego!
Festiwal w Sopocie. Co nas czeka trzeciego dnia?
Na środę (20 sierpnia) zaplanowano wyjątkowy koncert pt. "Słowa mają moc". Na liście artystów znajdują się m.in.:
- Kult,
- Enej,
- Andrzej Piaseczny,
- Natalia Szroeder,
- Patrycja Markowska,
- Ewa Bem,
- Grubson.
Dużo emocji wywołuje koncert grupy Kult. Swego czasu Kazik Staszewski naśmiewał się z tego festiwalu w piosence "12 groszy". Tymczasem w środę zobaczymy i usłyszymy Kazika na scenie w Operze Leśnej. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. Festiwal zakończy się 21 sierpnia. Kolejne relacje i fotorelacje będziemy rzecz jasna publikować w "Super Expressie".
