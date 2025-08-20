Trwa Top of The Top Sopot Festival 2025. Poszukaj się na zdjęciach! Duża galeria

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-20 9:56

Za nami drugi dzień Top of The Top Festival 2025. We wtorek poznaliśmy laureata Bursztynowego Słowika. Fotoreporter "Super Expressu" był w Operze Leśnej i przygotował relację z tego wydarzenia. Mamy dużo zdjęć z publiczności i artystów. Publikujemy je na se.pl.

  • O Bursztynowego Słowika w Sopocie walczyli m.in. Mery Spolsky, Kris Cugowski czy Michał Szczygieł. Zwyciężczyni mogła wielu zaskoczyć!
  • Na scenie zobaczyliśmy m.in. Agnieszkę Chylińską, Kasię Kowalską, Mery Spolsky i Red Lips. W Operze Leśnej pojawiły się tłumy fanów
  • W trójmiejskim oddziale "Super Expressu" prezentujemy fotorelację z festiwalu w Sopocie. Warto poszukać się na zdjęciach Marcina Gadomskiego!

Top of The Top Sopot Festival 2025: Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem

To nie była najbardziej znana artystka tegorocznej edycji festiwalu w Sopocie. W głosowaniu zwyciężyła Carla Fernandes. Polska piosenkarka pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego zgarnęła marzenie wielu muzyków - Bursztynowego Słowika. Warto wiedzieć, że w 2018 roku Fernandes wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Jako członkini drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarła do finału.  

Festiwal w Sopocie tradycyjnie przyciąga tłumy. "Super Express" przygotował fotorelację z Opery Leśnej. Zachęcamy do poszukania się na zdjęciach Marcina Gadomskiego!

Festiwal w Sopocie. Co nas czeka trzeciego dnia?

Na środę (20 sierpnia) zaplanowano wyjątkowy koncert pt. "Słowa mają moc". Na liście artystów znajdują się m.in.:

  • Kult,
  • Enej,
  • Andrzej Piaseczny,
  • Natalia Szroeder,
  • Patrycja Markowska,
  • Ewa Bem,
  • Grubson.

Dużo emocji wywołuje koncert grupy Kult. Swego czasu Kazik Staszewski naśmiewał się z tego festiwalu w piosence "12 groszy". Tymczasem w środę zobaczymy i usłyszymy Kazika na scenie w Operze Leśnej.  Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. Festiwal zakończy się 21 sierpnia. Kolejne relacje i fotorelacje będziemy rzecz jasna publikować w "Super Expressie". 

