Trwa Top of The Top Sopot Festival 2025. Poszukaj się na zdjęciach! Duża galeria

Top of The Top Sopot Festival 2025: Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem

To nie była najbardziej znana artystka tegorocznej edycji festiwalu w Sopocie. W głosowaniu zwyciężyła Carla Fernandes. Polska piosenkarka pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego zgarnęła marzenie wielu muzyków - Bursztynowego Słowika. Warto wiedzieć, że w 2018 roku Fernandes wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Jako członkini drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarła do finału.

Festiwal w Sopocie. Co nas czeka trzeciego dnia?

Na środę (20 sierpnia) zaplanowano wyjątkowy koncert pt. "Słowa mają moc". Na liście artystów znajdują się m.in.:

Kult,

Enej,

Andrzej Piaseczny,

Natalia Szroeder,

Patrycja Markowska,

Ewa Bem,

Grubson.

Dużo emocji wywołuje koncert grupy Kult. Swego czasu Kazik Staszewski naśmiewał się z tego festiwalu w piosence "12 groszy". Tymczasem w środę zobaczymy i usłyszymy Kazika na scenie w Operze Leśnej. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. Festiwal zakończy się 21 sierpnia. Kolejne relacje i fotorelacje będziemy rzecz jasna publikować w "Super Expressie".