Wiemy, kto wygrał Bursztynowego Słowika! Szok!

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 poznaliśmy zwycięzcę słynnego, pożądanego przez młodych wokalistów Bursztynowego Słowika. Na scenie w Operze Leśnej walka była ostra! Kto wygrał? Młody Cugowski, Ruda z Red Lips w 8. miesiącu ciąży, a może "czarny koń" tegorocznej edycji?

Kto wygrał Bursztynowego Słowika?

W drugi dzień festiwalu TVN w Sopocie młode gwiazdy walczyły o Bursztynowego Słowika. O upragnioną nagrodę swoimi występami rywalizowali: Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Blauka, Carla Fernandes, Red Lips, Dezydery, Skubas oraz Mery Spolsky, a także Chris Cugowski - Phero.

Największą liczbę głosów w tegorocznym konkursie otrzymała Carla Fernandes i do niej trafił Bursztynowy Słowik!

Przypominamy - Bursztynowy Słowik jest najważniejszą nagrodą sopockiego festiwalu. Jest on wręczany młodym, obiecującym artystom od 1961 r - z małymi przerwami. Przed rokiem nagroda powędrowała do Oskara Cymsa, który w 2025 roku rozbujał na powitanie sopocką publiczność swoimi dwoma hitami.

Kim jest Carla Fernandes?

Jak podaje Wkipedia, Carla Fernandes urodziła się 19 kwietnia 2003 r. w Londynie. Jest polską piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego. W 2021 roku Carla zaczęła studia na profilu stomatologicznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale po pierwszym roku studiów przeszła na urlop dziekański w celu dalszego rozwoju swojej kariery muzycznej. Jak widać słusznie, bo teraz jej kariera może ruszyć "z kopyta"!

W 2018 roku Fernandes wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Jako członkini drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarła do finału.

