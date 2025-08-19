Wiemy, kto wygrał Bursztynowego Słowika! Szok!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-19 23:14

Top of the Top Sopot Festival 2025 budził od samego początku ogromne emocje fanów. Podczas drugiego dnia imprezy, na koncercie pt. "Otwarta scena" tłum bawił się doskonale, a młodzi artyści walczyli o Bursztynowego Słowika. 19 sierpnia, ok. godz, 23.20 wręczona została upragniona przez wokalistów nagroda. Nie uwierzycie, kto wygrał!

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 poznaliśmy zwycięzcę słynnego, pożądanego przez młodych wokalistów Bursztynowego Słowika. Na scenie w Operze Leśnej walka była ostra! Kto wygrał? Młody Cugowski, Ruda z Red Lips w 8. miesiącu ciąży, a może "czarny koń" tegorocznej edycji?

Kto wygrał Bursztynowego Słowika?

W drugi dzień festiwalu TVN w Sopocie młode gwiazdy walczyły o Bursztynowego Słowika. O upragnioną nagrodę swoimi występami rywalizowali: Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Blauka, Carla Fernandes, Red Lips, Dezydery, Skubas oraz Mery Spolsky, a także Chris Cugowski - Phero. 

Największą liczbę głosów w tegorocznym konkursie otrzymała Carla Fernandes i do niej trafił Bursztynowy Słowik!

Przypominamy - Bursztynowy Słowik jest najważniejszą nagrodą sopockiego festiwalu. Jest on wręczany młodym, obiecującym artystom od 1961 r - z małymi przerwami. Przed rokiem nagroda powędrowała do Oskara Cymsa, który w 2025 roku rozbujał na powitanie sopocką publiczność swoimi dwoma hitami.

Kim jest Carla Fernandes?

Jak podaje Wkipedia, Carla Fernandes urodziła się 19 kwietnia 2003 r. w Londynie. Jest polską piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego. W 2021 roku Carla zaczęła studia na profilu stomatologicznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale po pierwszym roku studiów przeszła na urlop dziekański w celu dalszego rozwoju swojej kariery muzycznej. Jak widać słusznie, bo teraz jej kariera może ruszyć "z kopyta"!

W 2018 roku Fernandes wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Jako członkini drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarła do finału.  

