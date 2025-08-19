Ruda z Red Lips wystąpiła w Sopocie w 8. miesiącu ciąży. Tak ogłosiła płeć dziecka! Piękny moment

Charyzmatyczna, ognistowłosa wokalistka zespołu Red Lips podzieliła się w święta radosną nowiną. Joanna "Ruda" Lazer (37 l.) i jej mąż Łukasz Lazer (46 l.) spodziewają się dziecka. Bardzo się o nie starali.

"To była długa droga. Droga pełna trudności, łez, niepewności i milczących pytań bez odpowiedzi. Droga, na której przyszło nam doświadczyć kilku bolesnych strat - takich, z którymi wciąż trudno się pogodzić. Były momenty, gdy traciliśmy wiarę. I takie, w których żal przeradzał się w cichy bunt, a potem w skrajne wyczerpanie - fizyczne, emocjonalne, każde" - zaczęła artystka swój wzruszający wpis. "Ale przyszła też nadzieja. Niepewna, nieśmiała - ale prawdziwa. Z niedowierzaniem, radością i ogromną wdzięcznością. Dziś możemy z drżącymi sercami powiedzieć: czekamy" - napisała, chwaląc się zaokrąglonym brzuszkiem i szerokim uśmiechem.

Wokalistka nie ukrywa, że trzykrotnie straciła ciąże i że razem z mężem korzystali z metody in vitro. Dziś na szczęście czuje się świetnie, jest już w 8. miesiącu ciąży. A do tego świetnie wiedzie jej się zawodowo. Singiel Red Lips "Golden hour" zakwalifikował się do kultowego konkursu o Bursztynowego Słowika w Sopocie. Przed laty nagrodę tę zdobywali m.in. tacy artyści jak Irena Santor, Maanam, Edyta Bartosiewicz czy Andrzej Piaseczny.

Jak czuje się Joanna Ruda Lazer z Red Lips?

Tuż przed występem w Sopocie Ruda i Lazer odwiedzili studio "Super Expressu". Opowiedzieli m.in. jak wyglądają teraz ich koncerty.

Inaczej mamy zaplanowaną całą trasę. Wyjeżdżamy na koncert dzień wcześniej, robimy przystanki, co godzinę mam zalecone od lekarza, żeby zrobić jakieś przysiady, spacerki. Wdrożyliśmy higieniczne, prozdrowotne zasady funkcjonowania na trasie i ja się czuję bardzo dobrze. Na co dzień dużo większą ulgę mam, kiedy chodzę i jestem w ruchu, bo nie boli mnie wtedy kręgosłup

- opowiedziała nam Ruda.

Ruda: W ciąży gorzej mi się śpiewa

Wokalistka przyznała, że w ciąży wcale nie śpiewa jej się lepiej. Wręcz odwrotnie.

- Mnie się gorzej śpiewa w ciąży. Czuję, że moja przepona jest taka malutka, krótka, ściśnięta, musiała ustąpić miejsca. Trochę mi ciężej. Tekstów też czasem nie pamiętam - śmieje się Joanna. - Muszę być bardziej skoncentrowana, skupić się na oddechu bardziej. Wydolność jest zupełnie inna, bo pracujesz na dwa serca. Twoje ciało pompuje na dwa serducha. Proste czynności, nawet wchodzenie po schodach na drugie piętro, może cię naprawdę doprowadzić do grubej zadyszki - wyjaśniła.

Na scenie w Sopocie artystka podkreśliła ciążowe krągłości i... zdradziła wreszcie płeć dziecka. Napis na jej brzuchu jasno głosił: IT'S A BOY!

Joanna "Ruda" Lazer i Łukasz Lazer zostaną więc rodzicami chłopczyka! "Super Express" serdecznie gratuluje!