W święta nie tylko kolędy. Telewizyjne hity na Boże Narodzenie. "Znachor" kontra "Superman"

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który wiele osób spędza w gronie najbliższych. To również doskonała okazja, by poświecić chwilę na relaks przed telewizorem. Tradycyjnie już, polskie stacje telewizyjne przygotowują na ten okres specjalną ramówkę, pełną filmowych hitów i świątecznych klasyków. Zastanawiasz się, co obejrzeć w święta w telewizji? Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy przewodnik po najciekawszych propozycjach, które umilą Ci te magiczne dni. Od kultowego „Kevina samego w domu” po polskie komedie i wzruszające dramaty – każdy znajdzie coś dla siebie.
Telewizyjne hity na Boże Narodzenie. Od Kevina po polskie klasyki
Co obejrzeć w święta w telewizji? Propozycje dla każdego!
Boże Narodzenie to czas, w którym nasze ulubione programy telewizyjne w większości przypadków nie będą emitowane. Ich miejsca zajmą koncerty z kolędami oraz filmy. Podpowiadamy, co obejrzeć w święta w telewizji. Wybraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, które pojawiły się w programie tv w dniach 24-26 grudnia. Na naszej liście nie zabraknie świątecznych klasyków, które rokrocznie cieszą się dużą popularnością i oglądalnością. Mamy też kilka propozycji dla tych, którzy chcą obejrzeć coś innego niż film o tematyce świątecznej. O tym, co warto obejrzeć w święta w telewizji przekonasz się, przeglądając zdjęcia w poniższej galerii.