W święta nie tylko kolędy. Telewizyjne hity na Boże Narodzenie. "Znachor" kontra "Superman"

Telewizyjne hity na Boże Narodzenie. Od Kevina po polskie klasyki

Boże Narodzenie to jedna z niewielu okazji w roku na dłuższą chwilę wolnego. Pojawia się pytanie - co robić w tych dniach? Jedną z możliwości będzie oglądanie telewizji razem z najbliższymi.

Co obejrzeć w święta w telewizji? Propozycje dla każdego!

Boże Narodzenie to czas, w którym nasze ulubione programy telewizyjne w większości przypadków nie będą emitowane. Ich miejsca zajmą koncerty z kolędami oraz filmy. Podpowiadamy, co obejrzeć w święta w telewizji. Wybraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, które pojawiły się w programie tv w dniach 24-26 grudnia. Na naszej liście nie zabraknie świątecznych klasyków, które rokrocznie cieszą się dużą popularnością i oglądalnością. Mamy też kilka propozycji dla tych, którzy chcą obejrzeć coś innego niż film o tematyce świątecznej. O tym, co warto obejrzeć w święta w telewizji przekonasz się, przeglądając zdjęcia w poniższej galerii.

Sonda Czy w tym roku obejrzysz film "Kevin sam w domu"? Tak, jak każdego roku! Raczej nie, ogladałem/oglądałam ten film wiele razy Jeszcze nie wiem