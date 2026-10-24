Justyna Steczkowska w opiętej sukience przemknęła przez parking. Ochroniarze nie odstępowali jej na krok!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-24 15:22

Sobotnie przedpołudnie Justyna Steczkowska spędziła w warszawskich Złotych Tarasach, gdzie wzięła udział w otwarciu nowego sklepu. Na wydarzeniu zaprezentowała się jak prawdziwa diwa. Z godnością poruszała się nawet po parkingu, gdzie nie przeszkadzały jej niskie temperatury.

Justyna Steczkowska cała w bieli na otwarciu salonu luksusowych kosmetyków

Justyna Steczkowska jest obecna w polskim show-biznesie od ponad trzech dekad. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia wydaje się, praktycznie się przez ten czas nie zmieniła. Artystka nieustannie zachwyca energią oraz wyglądem! Gdy w ubiegłym roku pojawiła się na scenie podczas konkursu Eurowizji, widzowie z całego świata przecierali oczy ze zdziwienia!

Piosenkarka znana jest nie tylko ze swojego nieziemskiego głosu, ale również stylu. W każdej sytuacji wygląda jakby właśnie zeszła z wybiegu mody. Swoje stylizacje starannie dobiera. Nie dla niej dresy i trampki. W szpilkach potrafi chodzić nawet po zaśnieżonych zboczach.

Nie da się zaprzeczyć, że Justyna Steczkowska jest prawdziwą ikoną stylu. Między innymi dlatego marki tak chętnie z nią współpracują. Od ponad 25 lat piosenkarka jest ambasadorką czołowego polskiego producenta wyrobów pończoszniczych. 

W lutym ubiegłego roku została jedną z twarzy wchodzącej na rynek polskiej marki luksusowych kosmetyków. Firma rozszerza swoją działalność i w sobotę, 24 października otworzyła w Złotych Tarasach swój największy sklep w kraju.

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Justyna Steczkowska przemyka po parkingu w otoczeniu ochroniarzy

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć i Justyny Steczkowskiej. Artystka postawiła na efektowną, białą suknię wieczorową o dopasowanym kroju, która podkreślała jej zabójczo zgrabną sylwetkę.

Przylegający do ciała materiał płynnie opadał aż do ziemi, tworząc elegancką, wydłużoną linię. Całość kreacji pokryta była połyskującymi aplikacjami i drobnymi perełkami. Góra wykończona była głębokim dekoltem w kształcie serca.

Stylizację Steczkowska uzupełniła wysokimi szpilkami. Po zakończeniu wydarzenia piosenkarka udała się na parking, gdzie w otoczeniu ochroniarzy podreptała do luksusowego samochodu. Choć temperatura była zdecydowanie jesienna, to diwa zdawała się nie odczuwać chłodu. Białe okrycie dzielnie niosła w rękach.

Justyna Steczkowska była w wyraźnie dobrym nastroju. Wyjeżdżając z parkingu pomachała fotografowi na pożegnanie.

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Justyna Steczkowska w białej sukni na parkingu. Obok na wstawce piosenkarka z bliska. Relacja z otwarcia sklepu na SE.
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Justyna Steczkowska

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