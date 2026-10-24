Amerykańska gwiazda zniszczyła sobie głos? Artystka ujawniła gorzką prawdę o wapowaniu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-24 15:44

Selena Gomez (34 l.) otwarcie przyznaje się do problemów z uzależnieniem od nikotyny. Popularna aktorka i wokalistka zdecydowała się ostrzec swoich obserwatorów przed zgubnymi skutkami nałogu, opowiadając o trudnej drodze do porzucenia e-papierosów. Jak sama wyznała, długotrwałe wapowanie trwale uszkodziło jej najważniejsze narzędzie pracy, czyli głos.

Uśmiechnięta Selena Gomez w czarnej sukni. O tym, jak wapowanie zniszczyło jej głos, przeczytasz na SE.
Autor: Featureflash Photo Agency/ Shutterstock

Selena Gomez to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych amerykańskich gwiazd, którą w mediach społecznościowych śledzą setki milionów internautów. Nic więc dziwnego, że postanowiła wykorzystać swoje gigantyczne zasięgi do nagłośnienia ważnego problemu i zaapelować o rozwagę w kwestii sięgania po wyroby nikotynowe. Piosenkarka przyznała, że używki doprowadziły u niej do poważnych kłopotów ze zdrowiem.

Selena Gomez odczuwa skutki nałogu nikotynowego

W niedzielę, 18 października, artystka udostępniła na swoim instagramowym profilu niezwykle osobistą relację. Selena Gomez już w przeszłości chętnie dzieliła się z opinią publiczną swoimi zmaganiami z chorobami, wspominając chociażby o diagnozie tocznia czy konieczności przejścia przeszczepu nerki. Tym razem skupiła się na walce z uzależnieniem od nikotyny. Mimo że udało jej się ostatecznie zerwać z nałogiem, wieloletnie wapowanie pozostawiło po sobie trwały ślad w postaci zmienionej barwy głosu oraz częstych infekcji i dolegliwości gardła.

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Apel do miłośników e-papierosów

Gwiazda, która w minionym roku wydała nowy krążek oraz stanęła na ślubnym kobiercu z muzykiem Bennym Blanco, stanowczo odradza swoim sympatykom palenie. W udostępnionym w sieci nagraniu Selena Gomez wykazała się sporym dystansem do samej siebie, w ironiczny sposób wypowiadając się o osobach, którym nie podoba się jej wokal po latach intensywnego korzystania z nikotynowych uciech.

Jeśli przez to przechodzicie albo dopiero myślicie o wapowaniu, to po prostu nie jest tego warte. To głupie. Zmieniło mój głos! A jeśli nie lubicie słuchać mojego głosu, to całkiem zrozumiałe. Nie mam nic przeciwko - powiedziała.

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