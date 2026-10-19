Natalia Kukulska żywcem wyjęta z "Herkulesa"? W "Tańcu z Gwiazdami" przypomniała kultowy przebój

Talent muzyczny Natalii Kukulskiej to zasługa jej rodziców. Choć przejawiała go od najmłodszych lat, jej kariera nabrała prawdziwego tempa dopiero gdy weszła w dorosłość w latach 90. Wtedy też stworzyła wiele niezapomnianych hitów, w tym słynny utwór do bajki "Herkules". Po niemal trzydziestu latach powróciła z nim do "Tańca z Gwiazdami", zachwycając wszystkich niesamowitym wokalem i olśniewającą prezencją.

"Taniec z Gwiazdami": Natalia Kukulska wróciła do hitu z lat 90.

Artystka wystąpiła jako gwiazda specjalna podczas "Disney Night" w popularnym show Polsatu, gdzie królowały niezapomniane piosenki z animacji Disneya. Wieczór rozpoczął się od "Kolorowego wiatru" w wykonaniu Edyty Górniak, która później zasiadła w jury i skradła show tańcem z Rafałem Maserakiem. Jednak to nie jedyny przebój z lat 90., który usłyszeliśmy. Po jednej z przerw na parkiecie pojawiła się Natalia Kukulska, by wykonać utwór "Ani słowa" z "Herkulesa".

W 1997 roku polskie słowa do piosenki stworzył Filip Łobodziński, a w nagraniach brały udział między innymi Olga Bończyk i Anna Maria Jopek. Bez wątpienia niedzielny występ w "Tańcu z gwiazdami" obudził w wielu widzach miłe wspomnienia z dzieciństwa. Kukulska wystąpiła w pięknej oprawie przypominającej świat "Herkulesa", zachwycając wspaniałym wokalem, świetną formą i elegancką, "rzeźbioną" suknią. Zdjęcia z występu można zobaczyć w galerii poniżej.

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Artystka szykuje się na jubileuszową trasę koncertową

Podczas wizyty w tanecznym programie, która stanowiła bez wątpienia podróż w czasie do złotych lat 90. - Natalia Kukulska wspomniała o zbliżających się jubileuszowych koncertach. Piosenkarka obchodzi 40-lecie swojego dziecięcego debiutu oraz 30-lecie rozpoczęcia kariery muzycznej w dorosłym życiu. Dokładnie 26 października przypada trzydziesta rocznica premiery jej albumu "Światło". Zazwyczaj Kukulska nie przepada za świętowaniem jubileuszy, ale jak sama mówi, tym razem postanowiła zrobić wyjątek za namową przyjaciółki.

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Cykl jubileuszowych występów Kukulskiej, pod nazwą "Czy ona jest taka jak ja?", odbędzie się w następujących miejscach:

31.10.2026 – Cavatina Hall w Bielsku-Białej

06.11.2026 – Stary Maneż w Gdańsku

14.11.2026 – Sala Ziemi Poznań Congress Center

30.11.2026 – ICE Kraków Congress Centre

14.12.2026 – Teatr Muzyczny Roma w Warszawie

28.12.2026 – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

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