Szokujący rytuał wielkiej gwiazdy przed występem. Zrobiła to przed "Tańcem z Gwiazdami"

Kim jest Edyta Górniak?

Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek popowych, obdarzona czterooktawową skalą głosu. Śpiewu uczyła się m.in. u Elżbiety Zapendowskiej. Zadebiutowała na początku lat 90. w musicalu "Metro" w Teatrze Studio Buffo, z którym występowała również na Broadwayu. W 1994 roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie, gdzie utworem "To nie ja!" wywalczyła 2. miejsce. Był to najlepszy wynik Polski w historii tego konkursu, który przyniósł jej ogromną sławę.

Rok później zaśpiewała polską wersję utworu "Kolorowy wiatr" (ang. "Colors of the Wind") do filmu animowanego Disneya "Pocahontas". Piosenka stała się ogromnym przebojem i trafiła na jej debiutancki album "Dotyk" z 1995 roku, który sprzedał się w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy i zdobył status czterokrotnej platyny. W kolejnych latach nagrywała płyty w Wielkiej Brytanii i USA, wydając m.in. międzynarodowy hit "One & One". Występowała też jako jurorka w programach "The Voice of Poland" oraz "Jak oni śpiewają".

Edyta Górniak będzie prowadzić warsztaty o duchowości. Ludzie piszą do niej z intymnymi historiami!

Rytuał Edyty Górniak chwilę przed występem w "Tańcu z Gwiazdami"

Edyta Górniak była specjalnym gościem odcinka "Tańca z Gwiazdami" podczas Disney Night. Nie tylko zasiadła jako specjalna jurorka, ale też wykonała piosenkę na otwarcie "Kolorowy wiatr". Okazało się, że chwilę przed występem doszło do niezwykłego wydarzenia.

Jak ustalił "Super Express" przed wyjściem na scenę, Edyta Górniak zasięgła do jednej ze swoich współpracowniczek po... butelkę z wodą i rurką. Artyści zazwyczaj używają tego do rozgrzania wody chwilę przed występem.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak wyglądały przygotowania Edyty Górniak do wielkiego otwarcia "Tańca z Gwiazdami"!