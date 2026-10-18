Ale sceny w "Tańcu z Gwiazdami"! Diwa wyskoczyła z butów i ruszyła na parkiet!

Edyta Górniak pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami" i - jak zawsze - olśniła wszystkich! Najpierw zaśpiewała wielki przebój z filmu z filmu "Pocahontas" i zasiadła w szacownym gronie jury. Ale podczas specjalnego odcinka TzG "Disney Night" artystka nie poprzestała na zakontraktowanych występach. Kiedy zrzuciła szpilki i wyskoczyła na parkiet, publiczność dosłownie oniemiała!

Edyta Górniak w bajkowym świecie

W niedzielę, 18 października, w Polsacie wyemitowano kolejny odcinek niezwykle popularnego show "Taniec z Gwiazdami". Tym razem motywem przewodnim wieczoru była muzyka z filmów Disney'a . Tancerze wprowadzili nas bajkowy klimat i dla występów nie zabrakło pochwał jury.

Jednak najpiękniejsze widowisko tego wieczoru w "Tańcu z Gwiazdami" urządziła prawdziwa diwa, Edyta Górniak. Wokal artystki znów zabrzmiał "jak dzwon", wyglądała przepięknie, a jej oceny w jury były mądre, wyważone i pełne wrażliwej wnikliwości. Jednak kiedy Edyta wskoczyła na parkiet z Rafałem Maserakiem, nie można było od niej oczu oderwać!

"Prawdziwa diwa!"

Występ wokalistki poruszył widzów, którzy szybko zaczęli komentować występ swojej ulubienicy. Internauci dzielili się swoimi opiniami na temat wykonania artystki oraz jej obecności w tanecznym show.

Ale ma zgrabne nogi! Piękna Edyta jest mega utalentowana wokalnie, światowy poziom Przepiękny, magiczny, anielski głos Prawdziwa diwa! Genialny występ! Najlepsza gwiazda wieczoru!

Edyta Górniak pojawiła się także na widowni "Tańca z Gwiazdami" w 2025 roku. Wtedy także wbieg ła na parkiet, aby przytulić, wesprzeć i ocenić Barbarę Bursztynowicz.

To jest tak wzruszające, że pani pokonała wewnętrzne bariery - także bólu. To bardzo trudne, żeby zrobić te wszystkie szpagaty. Co za wspaniały nauczyciel!W ogóle jest pani taka śliczna z bliska. Śliczna dziewczyna

- mówiła wzruszona Górniak Basi.

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