Gwiazdy gratulują Mai Chwalińskiej! Nie tylko Kożuchowska, Mucha i Olejnik szaleją z radości

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-18 19:33

Maja Chwalińska odniosła wielkie zwycięstwo w Wuhan, a jej sukces odbił się szerokim echem nie tylko wśród kibiców tenisa. Gratulacje tenisistce złożyły ważne postacie polskiego show-biznesu i mediów. Małgorzata Kozuchowska, Anna Mucha, Kinga Rusin, Monika Olejnik - to tylko kilka nazwisk z długiej listy zachwyconych gwiazd.

Zwycięstwo Mai Chwalińskiej w Wuhan dostarczyło polskim kibicom ogromnych emocji. Finał turnieju WTA 1000 z udziałem polskiej tenisistki i Brytyjki Sonay Kartal trzymał w napięciu do samego końca. Choć początek spotkania nie układał się po myśli naszej reprezentantki, Chwalińska nie zamierzała się poddawać. Po przegranym pierwszym secie odwróciła losy rywalizacji i wygrała 2:6, 6:4, 6:2.

Instagram zalały gratulacje gwiazd dla Mai Chwalińskiej 

Sukces Polki wywołał falę entuzjazmu. W mediach społecznościowych pojawiły się gratulacje, a wśród osób komentujących triumf znalazły się znane nazwiska. Jedną z pierwszych, które zabrały głos po finale, była Monika Olejnik.

Dziennikarka nie tylko pogratulowała tenisistce, ale również wykorzystała okazję, by przypomnieć o potrzebie wspierania sportowców nawet w trudnych momentach. Nie zabrakło przy tym mocnych słów pod adresem osób, które zamiast kibicować, wolą krytykować zawodników w internecie.

Maju, jesteś wielka! Spektakularna wygrana w Wuhan. Wspaniale. Hej, hejterzy, nauczcie się szacunku! Cały czas trzeba wierzyć, nawet kiedy Maja przegrywała 2:6 i 0:2 w finale z Sonay Kartal, nie można tracić nadziei. Pokażcie, jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. Wielkie zwycięstwo Mai 2:6, 6:4, 6:2 w Wuhan Open. Uczta! 

- napisała Monika Olejnik na swoim profilu.

Jej wpis był wyraźnym głosem wsparcia dla Chwalińskiej. Dziennikarka zwróciła uwagę, że w sporcie liczy się nie tylko końcowy wynik, lecz także wiara w zawodnika, który nawet po trudnym początku potrafi wrócić do gry. W przypadku finału w Wuhan ta wiara okazała się szczególnie ważna.

Kochamy zwycięzców!

Do gratulacji dla polskiej tenisistki dołączyły również inne znane osoby, w tym aż dwie gwiazdy "M jak miłość": Małgorzata Kożuchowska i Anna Mucha. Zwycięstwo Chwalińskiej stało się tematem szeroko komentowanym w mediach społecznościowych, a reakcje gwiazd pokazały, jak wiele emocji potrafi wywołać sukces polskiego sportowca.

Triumf w Wuhan był doskonałym przykładem tego, że nawet po nieudanym początku można odwrócić losy spotkania. Chwalińska nie straciła wiary w swoje możliwości i doprowadziła do zwycięstwa w trzech setach. A gratulacje napływające po finale były dla niej kolejnym dowodem na to, że jej występ przyciągnął uwagę nie tylko miłośników tenisa.

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Gwiazdy gratulują Mai Chwalińskiej! Nie tylko Kożuchowska, Mucha i Olejnik szaleją z radości
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