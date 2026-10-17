Pilne wieści od Kabaretu Nowaki! Chory Tomasz Marciniak wrócił na scenę. Napis na koszulce mówi wszystko

Tomasz Marciniak na początku 2026 r. zniknął ze sceny, a Kabaret Nowaki przekazał widzom, że artysta musi na pewien czas zrezygnować z występów. Członkowie grupy nie zdradzili wówczas szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia. Poprosili jednak o wsparcie i dobre myśli dla kolegi.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami, musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

- napisał w styczniu Kabaretu Nowaki.

Nieobecność Tomasz Marciniaka oznaczała zmiany na scenie w Kabarecie Nowaki. Obok Adrianny Borek i Kamila Piróga występował Szymon Łątkowski, który zastępował chorego artystę. Fani czekali jednak na dzień, w którym formacja ponownie pojawi się w swoim stałym składzie.

Kabaret Nowaki znowu razem

Wreszcie nadeszły długo wyczekiwane chwile. Tomasz Marciniak ponownie stanął na scenie u boku swoich kabaretowych przyjaciół. Jego powrót wzbudził ogromne emocje, a uwagę publiczności przyciągnął również wygląd artysty. Marciniak wystąpił bez włosów, ale z szerokim uśmiechem.

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Szczególne znaczenie miała jego koszulka z napisem "Cancer Fighters". To nazwa fundacji wspierającej osoby chorujące na nowotwory, która zyskała w Polsce ogromną rozpoznawalność dzięki głośnej zbiórce zorganizowanej przez Łatwoganga. Sam wygląd Marciniaka nie pozwala jednak przesądzać o szczegółach jego leczenia ani o przebiegu choroby. Kabareciarz nie zdecydował się dotąd na publiczne ujawnienie informacji na ten temat.

W końcu w komplecie Wrocileeeeeeeeeeem

"Zwycięskiego składu się nie zmienia"

Powrót artysty spotkał się z entuzjastyczną reakcją widzów i internautów. Pod informacją o ponownym występie Marciniaka pojawiły się słowa wsparcia i życzenia zdrowia. Fani nie kryli radości, że po wielu miesiącach znów mogą oglądać Kabaret Nowaki w komplecie.

Panie Tomku, tak dobrze Pana widzieć. Zdrowia dla Was wszystkich! Bądźcie już zawsze w komplecie Zwycięskiego składu się nie zmienia, duuużo zdróweczka Cudownie. Proszę więcej takich numerów nie robić Nareszcie Nowaki w komplecie takim jakim powinniście być. DOBRZE, ŻE JESTEŚ!!!!!

Artysta jak dotąd nie mówił publicznie o swojej chorobie. Na szczęście wrócił i sam napis na koszulce wystarczył, aby wszystko wyjaśnić. I jak widać, fani stoją za nim murem.

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