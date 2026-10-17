Pilne wieści od Kabaretu Nowaki! Chory Tomasz Marciniak wrócił na scenę. Napis na koszulce mówi wszystko

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-17 21:06

Po 9. miesiącach nieobecności Tomasz Marciniak wrócił na scenę z Kabaretem Nowaki. Chory artysta pokazał się publiczności bez włosów, a jego koszulka z napisem "Cancer Fighters" mówi wszystko o jego walce z chorobą. Na ten moment wszyscy czekali od stycznia 2026 r., kiedy kabaret poinformował, że ich kolega musi przerwać występy z powodu leczenia.

Tomasz Marciniak na początku 2026 r. zniknął ze sceny, a Kabaret Nowaki przekazał widzom, że artysta musi na pewien czas zrezygnować z występów. Członkowie grupy nie zdradzili wówczas szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia. Poprosili jednak o wsparcie i dobre myśli dla kolegi.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami, musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

- napisał w styczniu Kabaretu Nowaki.

Nieobecność Tomasz Marciniaka oznaczała zmiany na scenie w Kabarecie Nowaki. Obok Adrianny Borek i Kamila Piróga występował Szymon Łątkowski, który zastępował chorego artystę. Fani czekali jednak na dzień, w którym formacja ponownie pojawi się w swoim stałym składzie.

Kabaret Nowaki znowu razem

Wreszcie nadeszły długo wyczekiwane chwile. Tomasz Marciniak ponownie stanął na scenie u boku swoich kabaretowych przyjaciół. Jego powrót wzbudził ogromne emocje, a uwagę publiczności przyciągnął również wygląd artysty. Marciniak wystąpił bez włosów, ale z szerokim uśmiechem.

Zobacz również: Skrzywdził Krystynę Sienkiewicz jak nikt inny. Gdy zachorował, przyjęła go pod swój dach

Szczególne znaczenie miała jego koszulka z napisem "Cancer Fighters". To nazwa fundacji wspierającej osoby chorujące na nowotwory, która zyskała w Polsce ogromną rozpoznawalność dzięki głośnej zbiórce zorganizowanej przez Łatwoganga. Sam wygląd Marciniaka nie pozwala jednak przesądzać o szczegółach jego leczenia ani o przebiegu choroby. Kabareciarz nie zdecydował się dotąd na publiczne ujawnienie informacji na ten temat.

W końcu w komplecie Wrocileeeeeeeeeeem

"Zwycięskiego składu się nie zmienia"

Powrót artysty spotkał się z entuzjastyczną reakcją widzów i internautów. Pod informacją o ponownym występie Marciniaka pojawiły się słowa wsparcia i życzenia zdrowia. Fani nie kryli radości, że po wielu miesiącach znów mogą oglądać Kabaret Nowaki w komplecie.

Panie Tomku, tak dobrze Pana widzieć. Zdrowia dla Was wszystkich! Bądźcie już zawsze w komplecie

Zwycięskiego składu się nie zmienia, duuużo zdróweczka

Cudownie. Proszę więcej takich numerów nie robić

Nareszcie Nowaki w komplecie takim jakim powinniście być. DOBRZE, ŻE JESTEŚ!!!!!

Artysta jak dotąd nie mówił publicznie o swojej chorobie. Na szczęście wrócił i sam napis na koszulce wystarczył, aby wszystko wyjaśnić. I jak widać, fani stoją za nim murem. 

Czytaj też: Eleni w żałobie. Nie żyje bardzo ważny członek jej zespołu. Pracowali razem wiele lat

Pilne wieści od Kabaretu Nowaki! Chory Tomasz Marciniak wrócił na scenę. Napis na koszulce mówi wszystko
Galeria zdjęć 27
Ada Borek w finale Tańca z Gwiazdami
Sonda
Lubisz polskie kabarety?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Adrianna Borek