Nowy rok przyniósł Kabaretowi Nowaki nie tylko kolejne plany artystyczne, ale także wyzwania, których nikt się nie spodziewał. Za pośrednictwem mediów społecznościowych grupa zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, dzieląc się osobistą i ważną decyzją. Jak podkreślili artyści, na pewien czas będą musieli występować w nieco zmienionym składzie. Wszystko po to, by jeden z członków mógł skupić się na tym, co teraz najważniejsze - powrocie do pełni sił.

Zobacz też: Adrianna Borek czeka na wielką miłość. Zaapelowała do mężczyzn!

Nowy Rok, złe wieści. Kabaret Nowaki traci jednego z członków

We wpisie opublikowanym przez Kabaret Nowaki czytamy, że Tomek musi "na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie". Choć artyści nie zdradzają szczegółów, ton wiadomości nie pozostawia wątpliwości - decyzja była przemyślana i podyktowana troską o dobro kolegi. Jednocześnie zespół nie zamierza zawieszać działalności. Na scenie Tomka tymczasowo zastąpi Szymek Łątkowski, osoba doskonale znana środowisku kabaretowemu i jak podkreślają Nowaki, ktoś, komu ufają bezgranicznie.

Artyści zwrócili się również do swoich fanów z prośbą o wyrozumiałość. Zapewnili, że energia, humor i jakość występów pozostaną na najwyższym poziomie, a obecność Szymka pozwoli płynnie kontynuować zaplanowane wydarzenia. Wpis pełen jest ciepłych słów i emocji, co tylko pokazuje, jak silne relacje łączą członków kabaretu. Szczególnie poruszające są słowa skierowane bezpośrednio do Tomka.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko! - czytamy we wpisie.

Zobacz też: Kołaczkowska nie zdołała wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Zastąpiła ją Adrianna Borek...

Zobacz naszą galerię: Nowy Rok, złe wieści. Kabaret Nowaki traci jednego z członków

Sonda Lubisz polskie kabarety? Tak Nie