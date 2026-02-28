Julia Wieniawa żali się na zbyt ciężką pracę: "Najtrudniejsza fizycznie i umysłowo"

Julia Wieniawa w tym sezonie po raz kolejny zasiadła za stołem jurorskim w "Mam Talent!". Gwiazda u boku Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Agustina Egurroli ocenia uczestników show, ale jak twierdzi - nie jest to droga usłana różami. Wyznała, że wykańczają ją wielogodzinne castingi. Co jeszcze przeszkadza jej w tej pracy?

Julia Wieniawa ma za dużo na głowie? Chodzi o "Mam Talent!"

Raczej nie ulega wątpliwości, że Julia Wieniawa to obecnie najbardziej rozchwytywana, najlepiej zarabiająca i najwięcej pracująca polska gwiazda.

Wokalistka, aktorka i influencerka zarabia na filmach - niedawno miały premierę "Dalej Jazda 2" oraz "Chcę więcej" z jej udziałem, serialach - np. "Rodzinka.pl" w TVP, koncertach, singlach i płytach, ma swoją firmę z matchą i linie perfum, w przeszłości handlowała też ubraniami do jogi. Najwięcej "kosi" oczywiście na reklamach - warte setki tysięcy złotych kontrakty z biżuterią Apart, kosmetykami Loreal, bielizną esotiq i wieloma innymi markami utrzymują ją w topce najlepiej zarabiających artystek. Do tego musi dołożyć pracę w jury "Mam Talent!", co - jak właśnie wyznała w "Dzień Dobry TVN" - bywa dla niej niezwykle męczące.

Julia Wieniawa żali się na długie godziny pracy w "Mam Talent!"

Julia Wieniawa w śniadaniówce opowiedziała o kulisach swojej pracy na planie nagraniowym "Mam Talent!", gdzie jest jurorką. W programie razem z uczestnikami i kolegami w jury - Agnieszką Chylińską, Agustinem Egurrolą i Marcinem Prokopem nagrywają odcinki castingowe, potem odcinki na żywo i wreszcie wielki finał.

- Bycie jurorem na przykład jest oczywiście ogromną nobilitacją i czymś absolutnie wyjątkowym. Mało kto może być jurorem w czymkolwiek w swoim życiu, więc cieszę się, że dostałam taką szansę. Jest to ogromna odpowiedzialność i nie ukrywam, że jest to taka najtrudniejsza dla mnie fizycznie i umysłowo praca, jaką mam. (...) Szczególnie castingi, one trwają po 12-13 godzin, czasem nawet dłużej. I trzeba być bardzo skupionym tu i teraz na każdym uczestniku, trzeba dać szacunek każdemu z nich. A nawet jak już jesteśmy zmęczeni, trzeba po prostu to przejść i tak jak mówię, dać każdemu tyle samo uwagi

- powiedziała Wieniawa w "Dzień Dobry TVN".

