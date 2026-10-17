Eleni w żałobie. Nie żyje bardzo ważny członek jej zespołu. Pracowali razem wiele lat

Eleni przekazała bardzo smutne wieści. Uwielbiana przez Polaków piosenkarka poinformowała o śmierci Grzegorza Rzechówki, który przez wiele lat odpowiadał za realizację dźwięku w jej studiu. Miał 68 lat. Pod wpisem artystki na Facebooku szybko pojawiły się kondolencje i słowa współczucia.

Dzisiaj zmarł nasz wieloletni realizator dźwięku w studio - Grzegorz Rzechówka, miał 68 lat..." – napisała Eleni na Facebooku. Krótki, ale wymowny wpis poinformował o stracie człowieka, który przez lata był związany z jej muzyczną działalnością.

Fani pożegnali współpracownika Eleni

Dla artystów realizator dźwięku to ważny członek zespołu. Jego praca ma wpływ na ostateczne brzmienie nagrań. Wieloletnia współpraca często sprawia, że relacja zawodowa staje się częścią codziennego funkcjonowania zespołu. Śmierć Grzegorza Rzechówki oznacza więc pożegnanie osoby, która przez lata uczestniczyła w pracy nad muzyką Eleni.

Pod wpisem Eleni pojawiły się kondolencje. Fani dzielili się słowami współczucia, okazując wsparcie artystce i bliskim zmarłego. Informacja o jego śmierci stała się dla nich okazją do wyrażenia solidarności z wokalistką w tym trudnym momencie.

Całkiem młoda dusza nich spoczywa w pokoju pamięci wiecznej Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie niech odpoczywa w pokoju wiecznym Wyrazy współczucia. Niech odpoczywa w pokoju Wyrazy współczucia dla najblizszych.

Eleni - Helena Tzoka - urodziła się w Polsce, w rodzinie greckich emigrantów. Jej najbliżsi trafili tu po wojnie domowej, która toczyła się w ich kraju. Eleni zrobiła wielką karierę muzyczną. 30 lat temu jednak w jej życiu wydarzyła się straszna tragedia. 17-letnia córka gwiazdy została zabita przez swojego byłego chłopaka. Gwiazda zdobyła się na wielki wysiłek i rozmawiała z mordercą jej dziecka.

Kariera Eleni

Eleni z muzyką związała się już w młodości, a po maturze w 1975 r. dołączyła do profesjonalnego zespołu Prometheus. W kolejnych latach rozwijała karierę solową, zdobywając popularność dzięki charakterystycznemu głosowi i melodyjnym piosenkom.

Jej solowy album "Ty jak niebo, ja – jak obłok", wydany w 1980 r., okazał się dużym sukcesem. W dorobku piosenkarki znalazły się także takie przeboje jak "Miłość jak wino", "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca" czy "Na wielką miłość". Eleni nagrała ponad 20 albumów, a jej piosenki przez lata towarzyszyły kolejnym pokoleniom słuchaczy.Artystka występowała na najważniejszych polskich scenach, w tym podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Koncertowała również za granicą, m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

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