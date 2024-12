Eleni ujawnia kulisy rozmowy z mordercą jej córki! W najgorszym czasie pomógł jej ksiądz Arek

Ta sprawa w latach 90. wstrząsnęła całą Polską. 30 lat temu córka Eleni - Afrodyta - została zastrzelona przez swojego byłego partnera Piotra. Mężczyzna nie mógł pogodzić się z rozstaniem z jedynym dzieckiem piosenkarki. Wybrał najgorsze rozwiązanie. Starta córki dla Eleni była strasznym ciosem. Artystka nie mogła odnaleźć się w świecie, w którym nie ma jej ukochanej Afrodyty. Życie jednak toczyło się dalej... Piosenkarka zdecydowała się nawet wybaczyć mordercy. W najnowszej rozmowie z portalem Świat Gwiazd Eleni Tzoka opowiedziała o kulisach telefonicznej rozmowy z mężczyzną, który zabił jej córkę. Piotr skazany został na 25 lat więzienia.

Zadzwoniłam, porozmawiałam z nim, powiedziałam, że musi zrobić wszystko, żeby stać się lepszym człowiekiem. I on powiedział mi: "I uratować czyjeś życie". Myślę, że to przebaczenie dla niego też było bardzo ważne, bo my nie wiemy, w jakim kierunku by to poszło. Czy on dalej miałby tę taką zadrę, że musiał odsiedzieć 25 lat. Uważałam, że przebaczenie jest dla niego dobre i dla nas dobre, bo my nie wiemy, czy taki człowiek nie chciałby się zemścić na nas. Trudno powiedzieć. Ale myślę, że wszystko jest okej