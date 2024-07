Co się dzieje z grobem córki Eleni? Dziewczyna miała tylko 17 lat, gdy zginęła

17-letnia córka Eleni została zamordowana z zimną krwią. Jej były chłopak zastrzelił ją, gdy dziewczyna postanowiła z nim zerwać. Sprawa była bardzo głośna, mężczyzna trafił za kratki, ale już jest na wolności. Eleni miała wówczas 37 lat. Była młodą kobietą, której kariera doskonale się rozwijała. Rodzinny dramat wszystko zmienił - zabrał piosenkarce ukochane, jedyne dziecko.

- W momencie, w którym to się wydarzyło, nie miałam w sobie złości ani nienawiści. Wiedziałem, że to tragedia dwóch rodzin – naszej i rodziny chłopaka, który tego dokonał. Wiedziałam, że tylko przebaczenie może pozwolić nam na nowo żyć. Bo co mogliśmy zrobić? Czasu się nie cofnie. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, przebaczyć znaczy pozbyć się tych negatywnych emocji, które zabijają nas od środka, nie pozwalają nam funkcjonować, żyć - mówiła Eleni w 2021 r. w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w "Taka jak ty" w TVP Kobieta.

Te słowa mogą zaskakiwać, ale kryje się za nimi ogromny ból. Eleni wyrażała go, dbając o grób córki i jej pokój.

Co się dzieje z grobem Afrodyty, córki Eleni?

Jak donosi "Fakt", grób nastoletniej Afrodyty ostatnio mocno się zmienił. Zniknęły kamienie, które go zdobiły. Zamiast nich pojawił się drewniany krzyż. - Kamienie, które tworzyły nagrobek, zostały zabrane do renowacji. Są zbyt ciężkie, by kamieniarze mogli ją zrobić na miejscu. Niebawem jednak prace zostaną zakończone. Wystrój grobu nie zostanie jednak zmieniony - zdradził "Faktowi" Kostas Dzokas, menadżer Eleni.

Moment, w którym grób jest odnawiany, nie jest przypadkowy - Afrodyta 26 sierpnia obchodziłaby urodziny, skończyłaby 48 lat. W styczniu minęło 30 lat od jej śmierci.

Eleni wciąż pamięta o córce. W jej pokoju prawie nic się nie zmieniło

Afrodyta zmarła wiele lat temu, ale jej mama nie wyrzuciła rzeczy córki, a pokój nastolatki pozostaje w niemal niezmienionym stanie. Eleni ozdabia go jedynie kolejnymi pamiątkami z podróży do Grecji, które przywozi z myślą o dziewczynie. To tam sięgają jej korzenie. Eleni, w Polsce znana właśnie pod tym imieniem, naprawdę nazywa się Helena Tzoka, a jej panieńskie nazwisko to Milopoulu.

Eleni ma greckie korzenie

Piosenkarka zdobyła w Polsce ogromną popularność, śpiewając pod pseudonimem Eleni. To greckie imię oznacza Helenę. Obecnie 68-letnia gwiazda jest dzieckiem greckiego małżeństwa, które wyemigrowało do Polski. Małżonkowie doczekali się aż 10 pociech. Najmłodszym była Eleni, która nie poszła śladami rodziców - miała tylko jedną córkę.

