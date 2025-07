Rzeka Sola porwała samochód pod Oświęcimiem

Nie wiadomo, jak doszło do porwania osobowego przez rzekę Sola, do czego doszło w poniedziałek, 28 lipca, ok. godz. 8. Wszystko zauważył jeden z kierowców, który przejeżdżał przez miejscowość Łęki na trasie Kęty-Oświęcim, powiadamiając o wszystkim służby ratownicze, tj. straż pożarna i policję.

- Strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostali pojazd z rzeki i przemieścili w bezpieczne miejsce - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu.

Mundurowi ustalili, że właścicielem ujawnionego w rzece pojazdu jest 44-letni mieszkaniec gminy Brzeszcze, który został zobowiązany do właściwego zabezpieczenia auta.

- Podziękowanie za zgłoszenie należą się kierowcy, który widząc pojazd w rzece, natychmiast powiadomił operatora numeru alarmowego 112. Taka reakcja pozwoliła na podjęcie przez służby natychmiastowych działań na miejscu zdarzenia - dodają policjanci.

Zasady bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia podtopieniem:

nie zbliżaj się do brzegów rzek czy zbiorników wodnych.

pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca,

przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem,

słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji.

Pamiętaj, że o przypadkach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Nad Polską przechodzi obecnie niż genueński, który przyniósł do naszego kraju intensywne opady deszczu. Lokalnie mogą one doprowadzić do wylania mniejszych rzek i podtopień.