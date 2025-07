IMGW ogłosił czerwony alarm. Burze i ulewne deszcze to nie wszystko. "Silne natężenie"

Burze i ulewne deszcze w prognozie IMGW na noc z 27 na 28 lipca

W niedzielę (27 lipca 2025) obowiązują ostrzeżenia IMGW dla 13 województw, z czego w 3 alerty mają czerwony kolor. - Najmocniej padać ma na południu kraju. Prognozowana wysokość opadów to 120 mm - przestrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że niebezpieczna pogoda zostanie z nami również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Należy zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę potencjalne utrudnienia komunikacyjne.

⚠️UWAGA⚠️‼️AKTUALNE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Silny deszcz z burzami stopień 3🔴Prognozowane umiarkowane i silne opady deszczu. Opady do 120mm oraz burze z porywami wiatru do 80km/h, możliwy grad.Ważne od 2025-07-27 08:00 do 2025-07-28 12:00👉https://t.co/16QmSAGtqE pic.twitter.com/f9PZ9EpiJY— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2025

Wspomniana wyżej noc przyniesie kolejną porcję opadów deszczu i burze.

- Na południu i w centrum kraju opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów na zachodzie kraju do 10 mm, na pozostałym obszarze od 20 mm do 40 mm, na południu do 50 mm, a na Śląsku oraz w zachodniej i południowej Małopolsce punktowo do 70 mm - wyliczają synoptycy z IMGW. Miejscami do burz i deszczów dołączy porywisty wiatr, który lokalnie może osiągnąć nawet 65 km/h.

i Autor: IMGW Prognoza IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 27/28 lipca

Pogoda na poniedziałek: 28 lipca z burzami, deszczem i silnym wiatrem

Początek ostatniego tygodnia lipca nie przyniesie pogodowego przełomu. Z mapy, dostępnej na stronie IMGW wynika, że największe prawdopodobieństwo burz mamy w województwach:

pomorskim

lubelskim

podlaskim

łódzkim

- Opady będą okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm, na północy do 40 mm - wskazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 28 lipca.

Najcieplej powinno być na północnym-wschodzie, zachodzie i na Dolnym Śląsku. Tam temperatury w granicach 23-24 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej na Pomorzu, gdzie termometry pokażą 18-19 stopni Celsjusza. W całym kraju problemem będzie porywisty wiatr, który w czasie burz "dobije" do 65 km/h.

Burza w Polsce. Jak się zachować? RCB radzi

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik, w którym czytamy, jak się zachowywać w trakcie burzy. - W czasie burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku i - jeśli to możliwe - nie należy z niego wychodzić - przekazuje RCB i dodaje, jak się zachowywać po porażeniu piorunem:

należy zbadać stan ogólny poszkodowanego,

trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne,

jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, należy jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca.

i Autor: RCB Burza w Polsce - poradnik RCB