Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na sierpień i wrzesień. Wszystko jasne, nie ma złudzeń

Jasnowidz Jackowski niezadowolony, bo... miał rację!

- Pamiętam dobrze naszą rozmowę. Ja też jestem zły, że ta moja wizja się sprawdza. To nie jest żadne lato. Nie wiadomo jak to nazwać - powiedział nam w czwartek (24 lipca) jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Jaka jest pogoda w Polsce? Wystarczy wyjrzeć przez okno. Wszyscy ci, którzy teraz są na urlopach i zamierzali wylegiwać się na plaży nad Bałtykiem, klną pod nosem. Jeszcze gorzej jest na Mazurach. Wczasowicze regularnie przeglądają serwisy pogodowe, wypatrując lepszego jutra. Tymczasem - w niektórych miastach ciągle pada i pada. Turystów jest jak na lekarstwo. Hotelarze, właściciele pensjonatów liczą straty. To nie jest żart, ale takiego zimnego lipca w Polsce dawno nie było. Co prawda przez kilka dni świeciło słońce w lipcu, ale wtedy skwar był nie do wytrzymania.

Pogoda zmieni się w końcówce lata? Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego

Nasi dziennikarze zapytali Jackowskiego, czy coś zmieni się tego lata. Zaczęliśmy od rozmowy na temat sierpnia, który powoli puka do naszych bram. - Dopiero w sierpniu będą dwa okresy suche - zapewnia nas Jackowski.

Wygląda na to, że najlepsze wieści są dla tych, którzy zaplanowali urlopy na przełom kalendarzowego lata i jesieni. 2025 rok po raz kolejny spłata nam pogodowego figla i na przyjemne warunki trzeba będzie poczekać? Taki scenariusz wieszczy rozmówca dziennikarza "Super Expressu".

- Dwie trzecie września będzie piękne. Takie stare polskie lato - mówi nam Jackowski. Jak to w takich przypadkach bywa, część Polaków będzie zadowolona, a druga będzie pomstować. Nasi dziennikarze codziennie będą aktualizować prognozy i sprawdzimy, czy i tym razem wizja Jackowskiego się sprawdzi.

