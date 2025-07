Jasnowidz Jackowski zobaczył przyszłość rządu Tuska. Ostatnie zdanie jest kluczowe

Rząd Tuska ma problem. Wszystko przez wybory prezydenckie

To był nokaut faworyta. Rafał Trzaskowski został pokonany przez mało znanego, wyciągniętego jak zając z kapelusza przeciwnika - Karola Nawrockiego. Nie tak miało być.

Po tym nokaucie przyjaciele i sekundanci Rafała Trzaskowskiego też znaleźli się na deskach. Główny trener obozu Koalicji Obywatelskiej najwyraźniej doszedł do wniosku, że aby podnieść się z desek, musi zmienić swoich asystentów i znaleźć nowych, aby nie ponieść następnej porażki. Jakby tego było mało, po nokaucie Trzaskowskiego, ci którzy stali murem za premierem pokazali pazurki. Marszałek sejmu Szymon Hołownia w nocy spotkał się z liderami opozycji.

Premier Donald Tusk zapowiadał, że nowy rząd powstanie do połowy lipca. Tak się jednak nie stało. Teraz oficjalnie ogłoszono, że nowy rząd zostanie zaprezentowany w środę (23 lipca) o godzinie 10. Czy to będzie udana rekonstrukcja?

Zobacz też: „Silny, znikąd i nieznany”. Jasnowidz Jackowski już rok temu mówił o kandydacie jak Nawrocki!

Jasnowidz Jackowski ujrzał przyszłość rządu Tuska. Jednoznaczna wizja

Nasi dziennikarze z ludzkiej ciekawości postanowili zapytać jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, co dalej będzie z rządem Donalda Tuska. Przypomnijmy - słynny wróż z Człuchowa przewidział ogromny kryzys finansowy i upadek wielkich banków. Jak sam mówi, nie zawsze rozumie swoje wizje.

Gdy kilka miesięcy przed wyborami prezydenckim rozmawialiśmy o tym, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta mówił nam, że nie widzi kandydata. Mówił za to, że pojawi się człowiek znikąd i będzie to silny człowiek. Wypisz wymaluj to wszystko pasuje do tego, co potem nastąpiło. Taki opis od razu kojarzy się z Karolem Nawrockim. Teraz Jackowski mówi, co czeka rząd Tuska w niedalekiej przyszłości.

- Ja mówiłem, że jak prezydentem zostanie silny człowiek, to Donald Tusk przejdzie do defensywy. Karol Nawrocki będzie chciał rządzić dekretami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. On ma przygotowane te dekrety. To będzie zupełnie inna prezydentura niż Andrzeja Dudy. Te dekrety będą populistyczne ale będą podobać się ludziom - usłyszeliśmy od Krzysztofa Jackowskiego. - Rząd Donalda Tuska teraz przetrwa. Tusk będzie miał kłopoty z dwoma małymi partiami jesienią - dodał.

Zwłaszcza ostatnie zdanie może robić duże wrażenie. Czy ta wizja się potwierdzi? Na pewno sprawdzimy w najbliższych miesiącach.

Galeria ze zdjęciami: Tak mieszka jasnowidz Jackowski. Wnętrze robi ogromne wrażenie!

Sensacyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Młody papież zniesie celibat?! Kościół czeka rewolucja SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.