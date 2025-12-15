Magia świąt na kampusie Politechniki Bydgoskiej. Za nami coroczny jarmark! [ZDJĘCIA, WIDEO]

W piątek, 12 grudnia, na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej w Fordonie oficjalnie zainaugurowano piątą edycję Akademickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 15 z udziałem władz uczelni i od pierwszych chwil przyciągnęło wielu mieszkańców miasta oraz studentów. Świąteczny jarmark na PBŚ to już lokalna tradycja, która z roku na rok gromadzi coraz większą publiczność.

Na odwiedzających czekało ponad 30 wystawców oferujących rękodzieło, unikatowe ozdoby, prezenty oraz regionalne i świąteczne przysmaki. Nie brakowało stoisk z miodami, serami, wędlinami, wypiekami i ciepłymi potrawami, które skutecznie podkreślały bożonarodzeniowy klimat wydarzenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również choinki dostępne w specjalnej strefie #DrzewkoMarzeń.

Jedną z największych atrakcji był świąteczny park rozrywki oraz przejażdżki ciuchcią Świętego Mikołaja. Najmłodsi chętnie korzystali z kolorowych karuzel, a spotkanie z Mikołajem w holu głównym budynku A przyciągało długie kolejki do pamiątkowych zdjęć. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania i rodzinnej, radosnej atmosfery.

Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy, zapoczątkowany w 2021 roku z inicjatywy rektora PBŚ prof. Marka Adamskiego, na stałe wpisał się w kalendarz przedświątecznych wydarzeń w Bydgoszczy i po raz kolejny potwierdził, że jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców w każdym wieku.