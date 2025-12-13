Szalejący pożar pochłonął życie dwóch osób. "Wielka tragedia, to moi dobrzy sąsiedzi"

Horror rozegrał się w sobotę 13 grudnia, w spokojnej miejscowości Borówno. Wczesnym rankiem wybuchł potężny pożar domu jednorodzinnego, który w ciągu zaledwie kilku godzin zamienił sielankowy krajobraz w scenę niewyobrażalnej tragedii. Niestety, w wyniku niszczycielskiego żywiołu, życie straciły dwie osoby.

  • W spokojnej miejscowości Borówno doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego.
  • Niestety, w wyniku niszczycielskiego żywiołu, życie straciły dwie osoby.
  • Ofiary to 86-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta.

Dramatyczny pożar w Borównie

Pierwsze zgłoszenia o ogniu w Borównie dotarły do służb ratunkowych w sobotę (13 grudnia) tuż po godzinie 4 nad ranem. Z relacji świadków wynika, że ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się po konstrukcji domu jednorodzinnego, a kłęby dymu były widoczne z dużej odległości. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. W akcji gaśniczej brało udział wielu strażaków. Ich zadaniem było nie tylko ugaszenie płomieni, ale również przeszukanie pogorzeliska w poszukiwaniu ewentualnych poszkodowanych.

Dwie osoby zginęły w płomieniach

Z domu niewiele zostało. Niestety, w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, ratownicy natrafili na ciała dwóch osób, które poniosły śmierć w wyniku pożaru. To 86-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta. Działania gaśnicze zakończono około 7 rano.

To dramatyczne odkrycie pogrążyło w żałobie całą społeczność Borówna. Na miejscu zdarzenia pojawili się również funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli wstępne czynności śledcze, mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Sołtys Sebastian Horodecki nie krył swojego głębokiego smutku i poruszenia. „W wyniku pożaru w Borównie życie straciły dwie osoby. Byli to moi dobrzy sąsiedzi. To ogromna tragedia, która poruszyła całą naszą lokalną społeczność. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim zmarłych” – napisał w mediach społecznościowych.

