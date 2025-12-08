Tragiczny pożar na działkach w Bydgoszczy. Zginął 65-letni mężczyzna!

Do zdarzenia doszło na terenie ogrodów działkowych przy ul. Łochowskiej. Strażacy po przyjeździe na miejsce zastali drewnianą altanę całkowicie objętą ogniem. Płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie.

– Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i objął całą drewnianą konstrukcję altany – mówił dziennikarzom Radia PiK Karol Smarz, rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. – Po przybyciu na miejsce, zastaliśmy cały budynek objęty pożarem. W pogorzelisku znaleźliśmy ciało mężczyzny – właściciela budynku, który tam mieszkał. Policja ustala przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Jak przekazują służby, ofiarą pożaru był 65-latek. W chwili wybuchu ognia znajdował się wewnątrz altany. Strażacy po ugaszeniu płomieni natrafili na jego ciało podczas przeszukiwania pogorzeliska.

Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Prowadzone jest dogaszanie zgliszczy oraz szczegółowe sprawdzanie terenu pożaru. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co doprowadziło do tragedii.

Strażacy przypominają, że zima to okres, w którym do podobnych pożarów dochodzi wyjątkowo często. Wiele osób próbuje ogrzewać się prowizorycznymi źródłami ciepła, co w połączeniu z drewnianą zabudową altan stanowi ogromne zagrożenie. Chwila nieuwagi lub niesprawne urządzenie grzewcze mogą doprowadzić do pożaru, a w konsekwencji do tragedii.