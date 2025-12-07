QUIZ. Ten aktor tu nie grał! Rozpoznasz fałszywy tytuł?

Jeśli uważasz się za kinomaniaka, to ten quiz jest dla Ciebie. Przygotowaliśmy zabawę, która sprawdzi, jak dobrze rozpoznajesz filmografię najpopularniejszych aktorów. Wydaje Ci się, że doskonale pamiętasz, w jakich produkcjach pojawiali się Robert De Niro, Al Pacino czy Johnny Depp? Przekonajmy się, czy rzeczywiście tak jest.
Zasady są proste: przy każdym pytaniu podajemy nazwisko aktora, a Twoim zadaniem jest wybranie filmu, którego nie ma na jego koncie. Brzmi banalnie? Poczekaj, aż zobaczysz opcje odpowiedzi! Niektóre tytuły mogą brzmieć znajomo, inne zupełnie przypadkowo przypominać produkcje, w których gwiazda mogła zagrać. To właśnie dlatego rozpoznanie „fałszywego” filmu może okazać się niemałym wyzwaniem.
W quizie znajdziesz 10 pytań, ale zdobycie kompletu punktów to zadanie tylko dla prawdziwych ekspertów. Wymagamy nie tylko dobrej pamięci, ale też spostrzegawczości i wiedzy o kinie z różnych dekad. Od klasyki Hollywood, przez hity lat 90., po najnowsze przeboje – trzeba będzie naprawdę się wykazać.
Jeśli kochasz filmy, lubisz logiczne zagadki i chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz swoje ulubione gwiazdy, dobrze trafiłeś. Ten quiz to świetna okazja, by odświeżyć pamięć, przypomnieć sobie kultowe role i może nawet odkryć nowe tytuły, które warto obejrzeć.
Jesteś gotów podjąć wyzwanie?
Kliknij, rozpocznij i sprawdź, czy Twoja filmowa wiedza jest na poziomie mistrzowskim.
Powodzenia! 🎬