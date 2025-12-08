PKP Intercity na zakupach w Niemczech. Chodzi o 50 wagonów

2025-12-08 7:32

Już w pierwszym kwartale 2026 roku do Polski trafi 50 używanych wagonów od niemieckiego giganta Deutsche Bahn. To odpowiedź na prawdziwy boom pasażerski i coraz większą liczbę pociągów na torach. Co to oznacza dla podróżnych? Więcej miejsc, klimatyzacja i jazda nawet... 200 km/h!

Autor: Chris Redan/ Shutterstock
  • PKP Intercity kupuje 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Tabory trafią do Polski w pierwszym kwartale 2026 roku.
  • Wagony, przystosowane do 200 km/h, przejdą naprawy przed wdrożeniem do eksploatacji.
  • Decyzja ta ma związek z rosnącą liczbą pasażerów i zwiększającą się liczbą połączeń.
  • Jak wpłynie to na komfort podróży i ofertę PKP Intercity?

PKP Intercity kupuje 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn

PKP Intercity właśnie potwierdziło zakup 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Jak poinformował przewoźnik, wagony dotrą do Polski w pierwszym kwartale 2026 roku i „w szybkim tempie” zostaną wprowadzone do eksploatacji.

Decyzję ogłosił w ubiegłym tygodniu prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Spółka nie ukrywa, że to efekt lawinowo rosnącej liczby pasażerów i ambitnych planów rozwoju siatki połączeń.

Nowe wagony mają być w pełni klimatyzowane i przystosowane do prędkości maksymalnej 200 km/h. Zanim jednak ruszą w trasę, przejdą niezbędne naprawy realizowane przez PKP Intercity Remtrak.

Wagony zostaną poddane niezbędnym naprawom, które umożliwią ich jak najszybsze wdrożenie do eksploatacji w PKP Intercity. Będzie to realizowane przez PKP Intercity Remtrak. Trasy na jakie zostaną skierowane PKP Intercity będzie komunikować bliżej terminu wdrożenia wagonów do ruchu − przekazała spółka.

Dlaczego PKP Intercity stawia na używane wagony?

W porównaniu rozkładu jazdy na sezon 2025/2026 do 2022/2023 PKP Intercity uruchomi już w grudniu o 28 proc. pociągów więcej dla pasażerów − podaje przewoźnik, przypominając także o dwukrotnie nierozstrzygniętych przetargach na tabor piętrowy.

Więcej komfortu i połączeń dla pasażerów PKP

Równolegle spółka intensyfikuje naprawy posiadanego taboru, wynajmuje wagony i realizuje ogromny program inwestycyjny warty ponad 16,5 mld zł. Wszystko po to, by nie zabrakło miejsc w pociągach i by utrzymać pozycję lidera na rynku. A pasażerowie? Mają zyskać więcej komfortu i więcej połączeń.

