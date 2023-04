W pociągu PKP Intercity zarwał się sufit na trasie Warszawa-Terespol

Podróżni pociągu PKP Intercity "Niemcewicz" przeżyli chwilę grozy, bo w jednym z wagonów zarwał się sufit. Do zdarzenia, jak informuje użytkowniczka Twittera, która opublikowała wideo, doszło w sobotę, 8 kwietnia, na trasie Warszawa-Terespol. - Jedna dziewczyna oberwała w bark, tam byli ludzie, bo nie było wolnych miejsc siedzących - relacjonuje kobieta, dodając również, że autor filmu siedział w tym czasie na schodach, dzięki czemu nic mu się nie stało. Do sprawy odniosło się już PKP Intercity, i to w jednym z komentarzy pod wideo dokumentującym zarwanie się sufitu.

- Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Informujemy o możliwości złożenia reklamacji – napisała spółka, podając również link do strony, gdzie można znaleźć zasady zgłoszenia reklamacji.

Pociąg "Niemcewicz" relacja Warszawa-Terespol, na podróżnych zawalił się dziś sufit. @PKPIntercityPDP nie zapomnijcie podwyższyć cen biletów za takie dodatkowe atrakcje XD quo vadis pkpCC: @kuracyja pic.twitter.com/HVgagVKjwk— bmoonique🌈💙💛🇪🇺 (@bmoonique) April 7, 2023

