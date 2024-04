Szok! Wyrok Harveya Weinsteina unieważniony! "Płakał łzami radości"

Pogrzeb Polaka zamordowanego w Szwecji. Na uroczystości zaśpiewała zwyciężczyni Eurowizji. "To jest mój prezent dla was"

Harvey Weistein (72 l.) był przez lata królem Hollywood i jednym z najpotężniejszych producentów, m.in. takich filmów, jak "Pulp Fiction" czy "Zakochany Szekspir". Filmy Weinsteina ponad 80 razy otrzymywały statuetki Oskara i dostały setki nominacji. W 2017 roku kariera króla Hollywood runęła. "The New York Times" opublikował wtedy artykuł, w którym grupa kobiet oskarżyła Harveya Weinsteina o napaści seksualne. Lawina ruszyła. Zgłaszały się kolejne kobiety. Aktorka Salma Hayek twierdziła nawet, że gdy odmówiła producentowi seksu, ten zaczął jej grozić śmiercią. Weinstein w 2018 roku został aresztowany, a w 2020 roku skazany na 23 lata więzienia za wymuszenie aktu seksualnego na asystentce Mimi Haley w 2006 roku i za gwałt na aktorce Jessice Mann. W lutym ubiegłego roku usłyszał kolejny wyrok, za gwałt na innej aktorce. Weinstein został wtedy skazany na kolejnych 16 lat pozbawienia wolności. On sam do niczego się nie przyznaje. Teraz nastąpił szokujący przełom w sprawie Weinsteina.

Pierwszy proces Harveya Weinsteina zacznie się od zera. Producent w sądzie płakał ze szczęścia i mówił mediom, że "wreszcie ktoś go słucha"

Sąd apelacyjny w Nowym Jorku unieważnił w czwartek, 25 kwietnia jeden z wyroków Harveya Weisteina. Chodzi o ten pierwszy, 23 lat więzienia, który zapadł w 2020 roku. O co chodzi? Otóż sąd apelacyjny uznał, że sędzia pierwszej instancji dopuścił się błędów proceduralnych, m.in. dopuszczając do zeznań na temat molestowania seksualnego osób innych niż kobiety będące w procesie pozywającymi. To oznacza, że pierwszy proces Harveya Weinsteina zacznie się od zera. Producent w sądzie płakał ze szczęścia i mówił mediom, że "wreszcie ktoś go słucha". Szedł z balkonikiem, jak zwykle, odkąd trafił za kraty. Czy to wszystko oznacza, że producent wyjdzie zza krat? Nie, bo ciąży na nim jeszcze wspomniany drugi wyrok, 16 lat więzienia.

