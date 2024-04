Uma Thurman się nie starzeje! 53-letnia gwiazda olśniewa na czerwonym dywanie

"Pulp Fiction" kończy 30 lat. Podczas jubileuszowej imprezy 53-letnia Uma Thurman olśniewała urodą

Uma Thurman to jedna z największych gwiazd światowego kina. Uchodzi za wzorzec zarówno pod względem umiejętności aktorskich, jak i urody. Miliony widzów wzdychało do niej, gdy jako brunetka z grzywką grała żonę gangstera Mię u boku Johna Travolty w legendarnym "Pulp Fiction". Kto by pomyślał, że od premiery tego kultowego filmu mija w tym roku równe trzydzieści lat?! Z tej okazji w Los Angeles zorganizowano uroczystą galę. Prezentacja "Pulp Fiction" podczas imprezy otwarcia festiwalu 2024 TCM Classic Film Festival przyciągnęła gwiazdy, w tym oczywiście Umę Thurman. Gwiazda olśniewała na czerwonym dywanie! Promieniała, uśmiechając się do widzów i zachwycała dokładnie tak samo, jak w 1994 roku.

Uma Thurman. Najsławniejsze role i życie prywatne

Uma Thurman zdobyła światową sławę m.in. rolą żony gansgtera imieniem Mia w filmie Quentina Tarantino "Pulp Fiction" (1994) oraz rolą szukającej zemsty wojowniczki Beatrix Kiddo w filmach "Kill Bill" (pierwsza część powstała w 2003 roku). Uma Thurman w 1990 roku wzięła ślub z Garym Oldmanem. Dwa lata później małżeństwo się rozpadło. W 1998 roku aktorka poślubiła aktora Ethana Hawke’a, rozwiedli się w 2005. Mają trójkę dzieci: Maye (26 l.), Levona (23 l.) i Lunę (12 l.). W lutym 2018 związała się z Joshuą Lucasem.

THE #UmaThurman graced us with her presence at the 30th anniversary of #PulpFiction. 😍 pic.twitter.com/Vwma9DXmNT— E! News (@enews) April 19, 2024