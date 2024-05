Karetka wezwana do Britney Spears! "Poważne obawy" o gwiazdę

Pogotowie, strażacy i policja wezwani do hotelu, w którym zatrzymała się Britney Spears. Poważny niepokój fanów o stan gwiazdy!

Fani Britney Spears (43 l.) są coraz bardziej zaniepokojeni stanem gwiazdy. Piosenkarka raz po raz rozbiera się do naga i pokazuje śmiałe fotki w mediach społecznościowych, potem kasuje konto na Instagramie, a następnie je reaktywuje. Zmieniła imię na "Maria Czerwona Rzeka" i podobno roztrwania fortunę w niepokojącym tempie. Teraz powody do martwienia się o gwiazdę są coraz poważniejsze! Wczoraj, 2 maja w luksusowym hotelu w Los Angeles rozgrywały się dantejskie sceny. Półnaga, zapłakana piosenkarka została wyprowadzona na zewnątrz po awanturze z kochankiem. Wezwano pogotowie i strażaków! "Britney dotarła do Chateau Marmont późnym środowym wieczorem ze swoim chłopakiem Paulem Solizem... Potem ktoś zadzwonił na policję, twierdząc, że kobieta odpowiadająca rysopisowi Britney nękała pracowników oraz gości hotelu i groziła im" - pisze TMZ. Policja po chwili odjechała, potem pojawiły się inne służby.

Piosenkarka przechodzi kolejne załamanie? "Większość zdjęć przedstawia sobowtóry i myślę, że większość o tym wie!"

Jak widać na zdjęciach paparazzi, ubrana w same majtki, okryta kocem i poduszką rozczochrana Britney została wyprowadzona w asyście ochroniarzy z hotelu. Co tam się działo?! Awantura i bijatyka z kochankiem? Britney pokazała w sieci obrażenia kostki. Spuchnięta noga ma być według niej efektem nieudanych tańców. Britney w dziwacznej internetowej tyradzie oskarżyła matkę o to, że "wystawiła ją", w wyniku czego "ratownicy medyczni pojawili się nielegalnie w jej pokoju". Britney zaprzeczyła doniesieniom o kolejnym załamaniu nerwowym na Instagramie, nazywając je „fake newsami”. Jak dodała, na zdjęciach jest jej sobowtórka, a nie ona! „Większość zdjęć przedstawia sobowtóry i myślę, że większość o tym wie! Chciałbym, aby w tym momencie ludzie zrozumieli, że z każdym dniem staję się silniejsza!”.

Britney Spears uwolniona spod kurateli. Nowe życie gwiazdy

W 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przeszła załamanie nerwowe. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu artystki, a kuratelę nad jej majątkiem powierzył jej ojcu. Po latach wyszło na jaw, że Jamie Spears kontrolował córkę pod każdym względem, podsłuchując ją, kierując jej karierą, podając jej potajemnie środki antykoncepcyjne i decydując nawet o kolorze ścian w jej pokoju. Po nagłośnieniu sprawy zajął się nią sąd. Gdy pozwolił Britney zmienić prawnika, to otworzyło jej drogę do wolności. Sędzia oficjalnie zniósł kuratelę ojca w 2021 roku. Britney cieszyła się i wzięła ślub z trenerem fitness Samem Ashgarim. Ich związek rozpadł się, a zachowanie gwiazdy zrobiło się coraz bardziej niepokojące.

