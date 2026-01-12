Pamela znów jest blondynką! Zobacz kreacje ze Złotych Globów

Kreacje gwiazd na gali Złotych Globów 2026. Lista laureatów. Zobacz stylizacje Kylie Jenner, Pameli Anderson i nie tylko

Podczas tej gali rządził tradycyjny szyk Hollywood! Jak zwykle Złote Globy były także imprezą modową. Najwięcej uwagi przyciągnęła Kylie Jenner, która postawiła na złocisty projekt Ashi Studio. W podobnym klasycznym stylu zaprezentowała się Ariana Grande w czarnej sukni Vivienne Westwood Couture. Selena Gomez wybrała kreację Chanel z białymi piórami, a Kate Hudson olśniewała w srebrnym stroju od Armaniego. Jennifer Lopez wywołała mieszane komentarze dziwną, częściowo przezroczystą suknią od Jean-Louis Cherrer, podobnie jak Jennifer Lawrence, śmiało odsłaniająca ciało w prześwitującej kreacji Givenchy. Zaskoczyła też Pamela Anderson, która postanowiła wrócić do blond fryzury, porzucając rude loczki.

Pod względem filmowym gwiazdami wieczoru byli twórcy „Jednej bitwy po drugiej” Paula Thomasa Anderson. Produkcja zdobyła najwięcej nagród i wygrała m.in. w prestiżowych kategoriach. Nagrodzono też był „Hamnet” (Chloé Zhao), a wśród dzieł telewizyjnych triumfy święciły „The Pitt” (najlepszy serial dramatyczny, Noah Wyle jako najlepszy aktor dramatu), „The Studio” (najlepsza komedia/musical, z aktorskim zwycięstwem Setha Rogena), „Adolescence” jako najlepszy tak zwany serial limitowany. Jego gwiazda, 16-letni Owen Cooper, wszedł do grona najmłodszych zwycięzców Złotych Globów.

Złote Globy, lista laureatów. Kto zdobył nagrodę?

Najlepszy film dramatyczny „Hamnet”

Najlepszy film komediowy lub musical„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy film popularny„Grzesznicy”

Najlepszy film nieanglojęzyczny„Tajny agent”, Brazylia

Najlepszy film animowany„K-popowe łowczynie demonów”

Najlepsza reżyseriaPaul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy aktor dramatyczny Wagner Moura, „Tajny agent”

Najlepszy aktor komediowyTimothée Chalamet, „Wielki Marty”

Najlepszy aktor drugoplanowyStellan Skarsgård, „Wartość sentymentalna”

Najlepsza aktorka dramatycznaJessie Buckley, „Hamnet”

Najlepsza aktorka komediowaRose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Najlepsza aktorka drugoplanowaTeyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsza muzykaLudwig Göransson, „Grzesznicy”

Najlepsza piosenka„Golden” („K-popowe łowczynie demonów”)

Sonda Złote Globy czy Oscary - które nagrody są dla Ciebie ważniejsze? Złote Globy Oscary Żadne, to wszystko jedna wielka ustawka

Julia Roberts stole the show while presenting at the #GoldenGlobes and we expected nothing less. 💅 pic.twitter.com/fcSgf09uRb— Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

QUIZ. Hollywood niejedno ma imię. Szukamy imion w filmach, które z pewnością widziałeś! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Jak miał na imię tytułowy „Zawodowiec”, w którym zagrali Natalie Portman i Jean Reno? Leon Jan Eryk Następne pytanie