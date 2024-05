Dwóch mężczyzn poparzyło się wrzątkiem podczas naprawy bojlera solarnego

Nie o takiej sławie marzył Krotoszyn! Pijany kierowca stracił samochód. Nowe przepisy uderzyły go w twarz

Do tego groźnego zdarzenia doszło w czwartek (2.05) w domu jednorodzinnym w Koźlątkowie na terenie powiatu kaliskiego (woj. wielkopolskie). Gospodarz nieruchomości wezwał specjalistów do naprawy kolektorów słonecznych. Podczas usuwania usterki przy bojlerze solarnym doszło do wycieku wrzątku. Dwóch mężczyzn w wieku 35 i 47 lat doznało poparzeń twarzy i pleców. - Na miejsce zdarzenia przybyli strażacy, zespół ratownictwa medycznego i helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała dyżurna.

- Podczas prac naprawczych przy zewnętrznym bojlerze solarnym doszło do rozszczelnienia się jednej z rurek. Gorąca ciecz wylała się na dwóch mężczyzn - powiedział dla Fakty Kaliskie mł. asp. Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskiej straży pożarnej.

Rannych przewieziono do szpitala w Kaliszu oraz do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.

