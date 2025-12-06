Sprawdź, czy naprawdę znasz polskie gwiazdy! Kultowe role, które przeszły do historii

Kto zagrał tę rolę? Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Hankę Mostowiak w "M jak miłość"? Anna Mucha Małgorzata Kożuchowska Joanna Brodzik Następne pytanie

Role, które zdefiniowały polski show-biznes - od "M jak miłość" po wielkie kino

Wielu aktorów zaczynało swoją drogę w serialach, które z czasem stały się hitami oglądalności. To właśnie z takich produkcji, jak "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Rodzinka.pl", wyrosły nazwiska, które widzowie rozpoznają dziś bez namysłu.

Polskie kino również dostarczyło nam bohaterów, których trudno zapomnieć. Charyzmatyczny Andrzej Chyra w "Długu" wyrazisty Marcin Dorociński w "Pitbullu" czy kultowa kreacja Daniela Olbrychskiego w "Potopie" - te role na trwałe zapisały się w historii rodzimej popkultury.

Nowa generacja gwiazd

Show-biznes nieustannie się zmienia. Ostatnie lata to wysyp świeżych twarzy, które natychmiast podbiły publiczność. Serial "1670" dał widzom nowe gwiazdy, a produkcje takie jak "Skazana" czy "Behawiorysta" przyczyniły się do tego, że młodzi aktorzy stali się rozpoznawalni w całym kraju.

Kobiety, które tworzą najważniejsze role

Polskie aktorki od lat dostarczają nam bohaterki pełne siły, energii i charakteru. Danuta Stenka, Agata Kulesza, Aleksandra Adamska, Weronika Książkiewicz - każda z nich ma w swoim dorobku role, które zapadły w pamięć widzów i często wyznaczały nowe trendy.

Czas na zabawę! Sprawdź, jak dobrze znasz polskie produkcje

Powyżej znajdziesz quiz, dzięki któremu przekonasz się, czy naprawdę rozpoznajesz gwiazdy po ich rolach. Niektóre pytania są banalne, inne mogą cię zaskoczyć - ale jedno jest pewne: jeśli kochasz polskie seriale i filmy, będziesz się świetnie bawić.