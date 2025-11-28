CBŚP i Straż Graniczna rozbiły wielką grupę przestępczą! 19 osób oskarżonych, straty liczone w milionach

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-28 12:25

Do Sądu Okręgowego w Kaliszu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, które przez lata prowadziły nielegalny handel wyrobami tytoniowymi. Według śledczych ich działalność przyniosła Skarbowi Państwa straty rzędu 26 mln zł.

  • CBŚP we współpracy ze Strażą Graniczną w Kaliszu zakończyło śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w latach 2019-2025, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez akcyzy.
  • W akcie oskarżenia zawarto 36 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej (dla 5 osób, w tym jednej za kierowanie grupą).
  • Skarb Państwa stracił blisko 26 mln zł z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego, a grupa wprowadziła do obrotu co najmniej 9 mln sztuk papierosów i ponad 17 ton krajanki tytoniowej.

Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Placówką Straży Granicznej w Kaliszu od lat prowadziło śledztwo wobec zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski w latach 2019–2025. Jak podała policja, członkowie grupy wprowadzali do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, omijając obowiązujące przepisy podatkowe.

W akcie oskarżenia wyszczególniono 36 zarzutów z kodeksu karnego i karno-skarbowego. Pięciu podejrzanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich – za kierowanie jej działalnością.

Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości blisko 280 tys. zł, a wobec podejrzanych zastosowano różne środki zapobiegawcze: pięć tymczasowych aresztowań, jedenaście dozorów policji oraz pięć poręczeń majątkowych na łączną kwotę 100 tys. zł.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ramach procederu grupa wprowadziła do obrotu co najmniej 9 mln sztuk papierosów i ponad 17 ton krajanki tytoniowej. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego sięgają blisko 26 mln zł. Podczas działań zabezpieczono również alkohol, olejki do e-papierosów, galanterię tytoniową oraz inne towary warte ponad 3 mln zł.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oskarżonym grożą kary nawet do 15 lat pozbawienia wolności w zależności od przypisanych czynów.

