Chwile grozy na lodowisku. Pod naporem śniegu zapadł się dach!

Zapadło się zadaszenie lodowiska w Lesznie

Jak poinformowała reporterka Radia ESKA, Joanna Haliasz-Kwintkiewicz, po godzinie 13:00 opiekunowie lodowiska zauważyli, że z zadaszeniem zaczyna dziać się coś niepokojącego. Zaczęło się uginać, aż w końcu zapadło. Pracownicy MOSiRu natychmiast podjęli decyzję o ewakuacji.

Przyczyną okazał się mokry i ciężki śnieg, który padał w mieście od kilku godzin.

Lodowisko w Lesznie zamknięte – odwołano imprezę

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, obiekt został zamknięty. Odwołano również planowaną imprezę na lodowisku. Na miejscu pracuje straż pożarna, która usuwa zalegający śnieg.

Najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Osoby, które były obecne na tafli, zostały poproszone o opuszczenie obiektu. Dzięki szybkiej reakcji pracowników MOSiRu, udało się uniknąć tragedii.

Kiedy lodowisko w Lesznie zostanie ponownie otwarte?

Na razie nie wiadomo, kiedy lodowisko w Lesznie zostanie ponownie otwarte. Wszystko zależy od zakresu uszkodzeń i tempa prac naprawczych. Będziemy informować o dalszych ustaleniach.

Kryte lodowisko w Lesznie jest jednym z największych w Wielkopolsce. Ma powierzchnię ponad tysiąca metrów kwadratowych. To popularne miejsce rekreacji dla mieszkańców Leszna i okolic.

