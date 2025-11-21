Pilny apel policji w sprawie zaginięcia 63-latka! Józef wyszedł z domu i zniknął bez śladu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu poszukują zaginionego Józefa Bogaczyka, o czym poinformowali w najnowszym komunikacie. Jak przekazuje policja, 63-latek po raz ostatni był widziany 17 listopada około godziny 15:00 w miejscowości Piskory, skąd szedł w stronę Jarantowa. Od tego momentu nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Zgodnie z rysopisem podanym przez funkcjonariuszy, zaginiony ma 150 cm wzrostu, waży około 60 kg, ma siwe, krótkie włosy oraz czarne wąsy i brodę. W dniu zaginięcia ubrany był w granatowe spodnie dresowe, czarną kurtkę i czapkę.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o niezwłoczny kontakt z policją. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 77 51 199 lub 47 77 55 900 (numer całodobowy). Funkcjonariusze przyjmują również zgłoszenia drogą mailową na adres: [email protected]

Na koniec policja apeluje o szczególną czujność — noce są bardzo zimne, co stanowi ogromne zagrożenie dla życia zaginionego. każda reakcja może uratować człowieka.