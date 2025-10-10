Awantura małżeńska zamieniła się w koszmar. 60-latka dźgnęła męża nożem

Do dramatycznych wydarzeń doszło 4 października 2025 roku w jednym z mieszkań w Kaliszu. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kaliszu, prokurator Maciej Meler, w czasie domowej awantury kobieta miała przynieść z kuchni nóż i zadać 60-letniemu mężowi cios w okolice klatki piersiowej.

– Na podstawie poczynionych dotychczas ustaleń Prokurator zarzucił mieszkance Kalisza, że w dniu 4 października 2025 r. przy użyciu przyniesionego z kuchni noża w czasie awantury domowej zadała 60-letniemu mężowi jedno uderzenie w okolice klatki piersiowej zmierzając jak ocenił Prokurator do pozbawienia go życia z zamiarem ewentualnym, zamiaru swego jednakże nie realizując z uwagi na udzielenie mu niezwłocznie pomocy medycznej – przekazał prokurator Meler w rozmowie z portalem „Kalisz Nasze Miasto”.

Ranny mężczyzna został natychmiast przewieziony do kaliskiego szpitala. Jak podkreśla prokuratura, szybka reakcja medyków uratowała mu życie.

– Powołani w sprawie biegli ocenili doznane przez pokrzywdzonego obrażenia jako ciężkie i stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu – dodał Maciej Meler.

Po zdarzeniu kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Prokurator, mając na uwadze charakter zarzutu oraz grożącą jej karę od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności, wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. – Sąd Rejonowy w Kaliszu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – poinformował dziennikarzy rzecznik.

Śledczy wciąż ustalają, co dokładnie doprowadziło do tej tragicznej awantury.