Była gwiazdą "Daleko od szosy". Po wielkim hicie rzuciła aktorstwo

Irena Szewczyk grała rolę Anny Popławskiej w hicie "Daleko od szosy". Aktorka miała wtedy 29 lat. Warto wspomnieć, że rok wcześniej skończyła łódzką Szkołę Filmową. Widzowie pokochali jej piękny wygląd oraz zniewalający i szczery uśmiech. Produkcja szybko stała się kultowa, a aktorzy wcielający się w bohaterów prawdziwymi gwiazdami. Niestety pod koniec lat 80. aktorka zrezygnowała z kariery filmowo-teatralnej i wybrała zupełnie inną dziedzinę.

Irena Szewczyk bała się grać w serialu "Daleko od szosy"

Irena Szewczyk, kiedy studiowała jeszcze na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi zagrała w filmie "Przygoda z piosenką". Rola niestety nie przyniosła jej takiego rozgłosu. Dopiero serial "Daleko od szosy" sprawił, że stała się pełnoprawną gwiazdą.

"Cieszyłam się, że to serial, ale nie zastanowiłam się nad tym, że po pierwszym, drugim odcinku przyjdzie trzeci, szósty. W ciągu jednego dnia będę grać maturzystkę i matkę. Trzeba było się szybko przeistaczać. Dla mnie wszystko działo się w ciągu kilku miesięcy, od stycznia do lipca. Najbardziej bałam się trzeciego odcinka. Był to moment, w którym zaczynałam konkurować z Bronką, do niej widzowie się już przyzwyczaili" - mówiła aktorka w latach 70. w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".

Irena Szewczyk nie zrobiła kariery

Chociaż Szewczyk była jedną z bardziej lubianych polskich aktorek, to nie zrobiła kariery. W latach 70. współpracowała trochę z Teatrem Nowym w Łodzi, a następnie przeniosła się na deski Teatru Komedia w Warszawie. Współpracowała też z Teatrem Dramatycznym.

Szewczyk w 1967 roku poślubiła operatora filmowego Krzysztofa Bobrowskiego. Niestety ta relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozwodem.

Aktorka po raz ostatni wystąpiła w filmie pod koniec lat 80. Zagrała w "To jest moje życie erotyczne". Po odejściu od aktorstwa skupiła się na karierze naukowej. Na Uniwersytecie Łódzkim studiowała pedagogikę. Po kilku latach zrobiła doktorat oraz habilitację. Od 2011 roku jest tytułowana profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego.

