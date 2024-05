Szok! Orangutan został lekarzem. "Naprawdę wyleczył chorobę"

Orangutan sam przyrządził sobie lekarstwo z leśnej rośliny. Według naukowców zwierzę działało świadomie i celowo

Czy to możliwe, by zwierzę samodzielnie przyrządziło lekarstwo i wyleczyło nim chorobę? I to nie zwierzę trzymane w niewoli, tresowane w cyrku, tylko wolno żyjące z dala od człowieka? Jak się okazuje, coś takiego wydarzyło się w Indonezji. Orangutan mieszkający w parku narodowym Gunung Leuser sam przyrządził sobie lekarstwo i wyleczył własną dolegliwość - podaje portal BBC. Jest to pierwszy tego typu przypadek, jaki odnotowali naukowcy. Badacze zaczęli obserwować orangutana w 2022 roku. Zwierzę odniosło rany w walce z innym samcem i... zaczęło leczyć się samo. Małpa sięgała po liście i łodygi rośliny Akar Kuning (Fibraurea tinctoria) i kilkukrotnie nakładało na ranę sok, a potem coraz gęstszą pastę przyrządzoną z liści. Zwierzę było w tym wytrwałe i konsekwentne.

"Możliwe, że przypadkowo dotknął rany palcem, na którym znajdowała się roślina. A ponieważ zawiera dość silne substancje uśmierzające ból"

"Cały proces trwał naprawdę długo - dlatego uważamy, że nałożył ją celowo" - powiedziała dr Isabella Laumer, główna autorka badania orangutana-medyka. Po paru dniach takiej kuracji rana zagoiła się. Cała sytuacja jest tym bardziej ciekawa, że orangutany nie jedzą tej rośliny i nie interesują się nią. Ta konkretna małpa sięgnęła jednak po nią, tak jakby instynkt podpowiedział jej, że właśnie to jest lekarstwo. "Możliwe, że przypadkowo dotknął rany palcem, na którym znajdowała się roślina. A ponieważ zawiera dość silne substancje uśmierzające ból, mógł odczuć natychmiastową ulgę, co skłoniło go do ciągłego stosowania tej rośliny" – wyjaśnia badaczka. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat odkryjemy jeszcze więcej umiejętności bardzo podobnych do ludzkich" – dodała.

