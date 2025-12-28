Była pierwsza dama romansuje z gwiazdą Marvela? Szokujące plotki

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-28 12:30

Nowa afera w najwyższych sferach! Krążą plotki o tym, że aktor z filmów Marvela romansuje z... byłą pierwszą damą. Podobno chodzi o Michelle Obamę, a przecież dopiero co krążyły także pogłoski o jej rzekomym rozwodzie. Jej rzekomym kochankiem ma być młodszy o 14 lat Kumail Nanjiani. Teraz 47-letni gwiazdor Marvela odniósł się w wywiadzie do sławnych plotek. Co powiedział?

Gwiazdor Marvela Kumail Nanjiani zdementował plotki o tym, że ma romans z Michelle Obamą

Michelle Obama i gwiazdor filmów Marvela mają romans - takie sensacyjne plotki obiegają od pewnego czasu świat. Chodzi o 47-letniego pakistańsko-amerykańskiego aktora Kumaila Nanjianiego, który grał postać Kingo w "Eternals" i był nominowany do Oscara za scenariusz filmu "I tak cię kocham". A przecież dopiero co krążyły także pogłoski o rzekomym rozwodzie byłej pierwszej damy. Co na to sami zainteresowani? O ile Michelle Obama nie skomentowała jeszcze nowej afery z sobą w roli głównej, to zrobił to jej domniemany młodszy o 14 lat kochanek. Kumail Nanjiani zapewnia, że to wszystko bzdury! W podcaście „So True” z Calebem Hearonem mówił:  „W zeszłym roku krążyła na mój temat plotka, że ​​mam romans z Michelle Obamą. Byłem taki podekscytowany! Nasz wspólny znajomy odciągnął Emily [chodzi w dodatku o żonę Nanjianiego, Emily V. Gordon - dopisek SE] na bok i powiedział: „Hej, słyszałem, że Kumail i Michelle Obama tak jakby... robią to”. Wiele osób mi o tym wspominało” – powiedział aktor, a potem zapewniał: „Nigdy nie spotkałem Michelle Obamy”. Żona aktorka według jego słów także nie dała wiary tym kalumniom, mało tego,  „nawet się nie zdenerwowała”.

ZOBACZ TEŻ: Znowu plotki o Michelle Obamie! Wystarczy spojrzeć na zdjęcie

Podobne plotki krążyły jakiś czas temu także o Baracku Obamie. Był łączony z Jennifer Aniston

Dość podobne plotki krążyły jakiś czas temu także o Baracku Obamie. On również był łączony przez plotkarzy z kimś z Hollywood. Wtedy chodziło o... Jennifer Aniston. Jesienią  2023 gwiazda "Przyjaciół" została zapytana o szokujące pogłoski wprost podczas wizyty w "Jimmy Kimmel Live!". „Nie, to jest absolutnie nieprawda... To jest nieprawda" - zapewniała emocjonalnie Jennifer Aniston. „Więc prawda o Jen i Baracku jest taka, że nie ma prawdy?” - drążył temat prowadzący. „Nie ma prawdy. Spotkałam go [Obamę] raz. Znam [jego żonę] Michelle lepiej niż jego” - przysięgała gwiazda "Przyjaciół".

Super Express Google News
Sonda
Lubisz filmy Marvela?
QUIZ. Co wiesz o pierwszych damach?
Pytanie 1 z 10
Która pierwsza dama jest/była młodsza od męża?
Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARVEL
MICHELLE OBAMA
BARACK OBAMA