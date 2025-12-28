Była pierwsza dama romansuje z gwiazdą Marvela? Szokujące plotki

Gwiazdor Marvela Kumail Nanjiani zdementował plotki o tym, że ma romans z Michelle Obamą

Michelle Obama i gwiazdor filmów Marvela mają romans - takie sensacyjne plotki obiegają od pewnego czasu świat. Chodzi o 47-letniego pakistańsko-amerykańskiego aktora Kumaila Nanjianiego, który grał postać Kingo w "Eternals" i był nominowany do Oscara za scenariusz filmu "I tak cię kocham". A przecież dopiero co krążyły także pogłoski o rzekomym rozwodzie byłej pierwszej damy. Co na to sami zainteresowani? O ile Michelle Obama nie skomentowała jeszcze nowej afery z sobą w roli głównej, to zrobił to jej domniemany młodszy o 14 lat kochanek. Kumail Nanjiani zapewnia, że to wszystko bzdury! W podcaście „So True” z Calebem Hearonem mówił: „W zeszłym roku krążyła na mój temat plotka, że ​​mam romans z Michelle Obamą. Byłem taki podekscytowany! Nasz wspólny znajomy odciągnął Emily [chodzi w dodatku o żonę Nanjianiego, Emily V. Gordon - dopisek SE] na bok i powiedział: „Hej, słyszałem, że Kumail i Michelle Obama tak jakby... robią to”. Wiele osób mi o tym wspominało” – powiedział aktor, a potem zapewniał: „Nigdy nie spotkałem Michelle Obamy”. Żona aktorka według jego słów także nie dała wiary tym kalumniom, mało tego, „nawet się nie zdenerwowała”.

Podobne plotki krążyły jakiś czas temu także o Baracku Obamie. Był łączony z Jennifer Aniston

Dość podobne plotki krążyły jakiś czas temu także o Baracku Obamie. On również był łączony przez plotkarzy z kimś z Hollywood. Wtedy chodziło o... Jennifer Aniston. Jesienią 2023 gwiazda "Przyjaciół" została zapytana o szokujące pogłoski wprost podczas wizyty w "Jimmy Kimmel Live!". „Nie, to jest absolutnie nieprawda... To jest nieprawda" - zapewniała emocjonalnie Jennifer Aniston. „Więc prawda o Jen i Baracku jest taka, że nie ma prawdy?” - drążył temat prowadzący. „Nie ma prawdy. Spotkałam go [Obamę] raz. Znam [jego żonę] Michelle lepiej niż jego” - przysięgała gwiazda "Przyjaciół".

Kumail Nanjiani denies rumor he had an affair with Michelle Obama on ‘So True with Caleb Hearon’ podcast:“I have never met Michelle” pic.twitter.com/CWsFICXwh2— Pop Crave (@PopCrave) December 26, 2025

