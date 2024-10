Sławna aktorka ma romans z prezydentem?! Teraz przerywa milczenie

Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Jennifer Aniston romansuje z Barackiem Obamą?! Aktorka odniosła się wreszcie do szokujących plotek

Plotki o gwiazdach potrafią być naprawdę kosmiczne! Teraz media społecznościowe i fora internetowe aż od nich kipią w związku z aferą wokół Diddy'ego, który siedzi w więzieniu za handel ludźmi w celach seksualnych. O tym, co działo się na imprezach rapera i kto brał w nich udział, krążą legendy, od których włos jeży się na głowie. Ale to nie wszystko. Z jakichś powodów wielki świat obiegły pogłoski z całkiem innej beczki. Głoszą one, że pewna bardzo znana aktorka ma romans z prezydentem! A konkretnie byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą (63 l.). Oskarżoną o odebranie Obamy eks pierwszej damie została niepozorna Jennifer Aniston. Cicha woda brzegi rwie? Gwiazda "Przyjaciół" została zapytana o szokujące pogłoski wprost podczas wizyty w słynnym talk show "Jimmy Kimmel Live!". „Spośród wszystkich telefonów, które otrzymujesz od swojego rzecznika prasowego, kiedy po prostu myślisz: 'O nie, co to będzie?' lub gdy dostajesz e-maila o tym, że jakiś tandetny tabloid wymyśli pewną historię - i wtedy to!... Nie byłam wściekła. Nie, to jest absolutnie nieprawda... To jest nieprawda" - zapewniała emocjonalnie Jennifer Aniston. „Więc prawda o Jen i Baracku jest taka, że nie ma prawdy?” - drążył temat prowadzący. „Nie ma prawdy. Spotkałam go [Obamę] raz. Znam [jego żonę] Michelle lepiej niż jego” - przysięgała gwiazda "Przyjaciół".

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi. Tymczasem Jennifer Aniston od dłuższego czasu nie jest łączona przez media z żadnym mężczyzną. Oczywiście nie licząc Baracka Obamy.

Sonda Czy Barack Obama był dobrym prezydentem USA? Tak Nie Nie mam zdania

Jennifer Aniston Laughs Off Link Up Rumours With Barack Obama https://t.co/kQbPd6ObIq pic.twitter.com/EmdZquOlOg— NDTV Movies (@moviesndtv) October 4, 2024

QUIZ. Kultowy serial "Przyjaciele" ma 30 lat. Jesteś fanem? Wynik 15/15 to mus Pytanie 1 z 15 Serialowe rodzeństwo tworzyli... Rachel i Ross Rachel i Joey Monica i Ross Monica i Chandler Dalej