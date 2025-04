Nauczycielka namawiała ucznia, by zabił jej męża! Oferowała pieniądze

Nauczycielka namawiała ucznia, żeby zabił jej męża. Zdążyła wpłacić zaliczkę. Matka nastolatka znalazła SMS-y

Nauczycielka ze szkoły średniej chciała zrobić ze swojego nieletniego ucznia płatnego mordercę... własnego męża! Pewnego dnia matka nastolatka Academy for Urban Scholars High School w amerykańskim stanie Ohio przeglądała telefon syna. Chciała sprawdzić, czy na pewno nie dzieje się nic złego. I przeczucie jej nie myliło. Kobieta natknęła się na wiadomości tekstowe, jakie chłopak wymieniał z własną nauczycielką ze szkoły. Kobieta... namawiała go, by zabił jej męża i oferowała za to pieniądze. Stephanie Demetrius (44 l.) uczyła w Academy for Urban Scholars High School w zastępstwie za innego, nieobecnego nauczyciela. W klasie, do której trafiła, upatrzyła sobie pewnego nastolatka i wpadła na morderczy plan. A chłopak był tak zmanipulowany, że zamiast od razu odmówić i powiadomić rodziców, wdał się z kobietą w dyskusję. Jak podaje "The Columbus Dispatch", z wiadomości wynikało, że Stephanie Demetrius zdążyła przekazać nastolatkowi zaliczkę w wysokości tysiąca złotych, a w sumie obiecywała mu za zabicie jej męża równowartość około 7,5 tysiąca złotych.

"Ta nauczycielka próbowała przygotować tego młodego człowieka do popełnienia morderstwa"

"Na pytanie, czy sąsiedzi usłyszą strzały, odpowiedziała, że nie przejmuje się sąsiadami" - głoszą dokumenty sądowe. Potem instruowała ucznia na temat tego, kiedy w domu nie będzie jej dzieci. Poza wiadomościami policja dysponowała też nagraną rozmową telefoniczną między zleceniodawczynią a niedoszłym płatnym zabójcą ze szkolnej ławy. Gdy matka nastolatka zobaczyła to wszystko, od razu powiadomiła mundurowych. Nauczycielka grozy została aresztowana. Jak się okazało, to nie pierwszy raz, gdy groziła śmiercią swojemu mężowi. Była zamężna od 2004 roku, ale w trakcie rozwodu. Kobiecie grozi wieloletnie więzienie za spiskowanie pierwszego stopnia, czyli planowanie zabójstwa w porozumieniu z inną osobą. Adwokat Demetrius zaprzecza wszystkim oskarżeniom. "Ta nauczycielka próbowała przygotować tego młodego człowieka do popełnienia morderstwa" — zapewnił jednak kanał WSYX sierżant James Fuqua z wydziału policji w Columbus. Nauczycielka stanie przed sądem 11 kwietnia.

Meet Stephanie Demetrius. A teacher in Columbus, OH. She was arrested and charged in a murder-for-hire plot after allegedly offering a student $2,000 to kiII her husband. She reportedly gave the student a $250 deposit.Wtf is going on in these schools?! pic.twitter.com/2wIiCPAM2a— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 6, 2025

