Ranking stworzony przez „Perspektywy” to jedno z najważniejszych zestawień szkół średnich w Polsce. Co roku pomaga on ósmoklasistom i ich rodzicom podjąć decyzję o wyborze najlepszej placówki edukacyjnej.

W tegorocznej, 27. edycji rankingu przeanalizowano 1430 z 2187 liceów ogólnokształcących. Pod uwagę brano wyłącznie szkoły, w których maturę w maju 2024 roku zdawało co najmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z języka polskiego i matematyki nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Najlepsze licea w Polsce – Ranking Perspektywy 2025

Zgodnie z rankingiem "Perspektyw" najlepszym liceum w Polsce kolejny rok z rzędu zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

– Znamy wyniki 27 edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektyw 2025. Miasto Stołeczne Warszawa nie tylko ma powody do dumy, ale osiąga historyczny sukces. Aż 22 warszawskie licea znalazły się w pierwszej 50tce najlepszych liceów w Polsce – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W ścisłej czołówce znalazły się również:

XIV LO im. Stanisława Staszica – Warszawa V LO im. Augusta Witkowskiego – Kraków XIII LO – Szczecin IX LO im. Klementyny Hoffmanowej – Warszawa III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP – Gdynia Uniwersyteckie LO – Toruń XXVII LO im. Tadeusza Czackiego – Warszawa LO nr III im. Adama Mickiewicza – Wrocław 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO – Warszawa VIII LO im. Władysława IV – Warszawa

Warszawskie placówki tradycyjnie zajmują silną pozycję w rankingu, ale w czołówce znalazły się także szkoły z Krakowa, Gdyni, Torunia czy Szczecina.

Najlepsze technika w Polsce – Ranking Perspektywy 2025

W kategorii techników bezkonkurencyjne okazało się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Szkoła ta od lat cieszy się doskonałą renomą i świetnymi wynikami egzaminów zawodowych oraz matur.

Ranking techników ocenia szkoły na podstawie kilku kluczowych wskaźników:

sukcesy uczniów w olimpiadach (20%)

wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%)

wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (30%)

wyniki egzaminu zawodowego (30%)

Jak powstaje Ranking Perspektywy?

Autorzy zestawienia podkreślają, że ranking opiera się na obiektywnych i mierzalnych danych. Wykorzystywane są m.in. wyniki matur z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE), wyniki egzaminów zawodowych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Dodatkowo uwzględniane są osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Ranking "Perspektyw" nie ogranicza się jedynie do klasyfikacji ogólnopolskiej. Oprócz głównego zestawienia publikowane są także:

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących

Ranking Maturalny Techników

Ranking Szkół Olimpijskich