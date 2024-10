Brat byłego prezydenta ujawnia, kto rządzi światem! Padło nazwisko

Przyrodni brat Baracka Obamy twierdzi, że były prezydent zakulisowo nadal włada Ameryką. "Nadal rządzi Partią Demokratyczną i nadal rządzi krajem za zamkniętymi drzwiami”

Podczas nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zmierzą się ze sobą Kamala Harris i Donald Trump. Ale jest ktoś, kto uważa, że tak naprawdę będzie to rywalizacja Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Tym kimś jest przyrodni brat pierwszego czarnoskórego prezydenta USA w dziejach. Abon’go Malik Obama i Barack Obama mają wspólnego ojca. Przez wiele lat dobrze się dogadywali, jednak kilkanaście lat temu ich drogi się rozeszły. Dziś Abon'go Malik zdecydowanie krytykuje poczynania swojego bliskiego krewnego i popiera Donalda Trumpa, a nie Kamalę Harris, której kandydaturę w wyborach wspiera właśnie jego brat Barack. Mało tego, przyrodni brat Obamy stwierdził w wywiadzie dla "New York Post", że jego zdaniem eks prezydent jest i będzie szarą eminencją w Białym Domu.

"On nie jest już taki sam jak kiedyś. Nawet tutaj, w Kenii [skąd przyrodni brat Obamy udzielał wywiadu], nie czujemy go. Jest fałszywy jak wąż”

Według przyrodniego brata to Barack Obama zdecydował o zastąpieniu kandydatury Joego Bidena kandydaturą Kamali Harrris. „Zdecydowanie miał z tym coś wspólnego. Nadal rządzi Partią Demokratyczną i nadal rządzi krajem za zamkniętymi drzwiami” – powiedział Abon'go Malik i swoim krewniaku. „Będzie miał ogromny wpływ na wszystko, co się wydarzy, jeśli wygrają” - stwierdził, mając na myśli Demokratów. Mężczyzna jest zwolennikiem Republikanów: „Dotarło do mnie, że Demokraci to po prostu banda hipokrytów — nie dotrzymują obietnic. Ale prezydent Trump był stanowczy, mówił prawdę i był nieustraszony, wiesz, nie był tam tylko dla wizerunku, ale mówił z serca”. Potem padły wyjątkowo mocne słowa. Przyrodni brat musi chyba mieć jakiś potężny żal do Baracka Obamy. „Po prostu staje się bogaty, to wszystko. [...] I jest niezwykle arogancki. On nie jest już taki sam jak kiedyś. Nawet tutaj, w Kenii [skąd przyrodni brat Obamy udzielał wywiadu], nie czujemy go. Jest fałszywy jak wąż”.

Malik Obama says half-brother Barack is ‘still running the country’ — and warns he would have ‘a big role to play’ in Harris presidency https://t.co/KrCPTDeD8A pic.twitter.com/Bm5KUgGrNK— New York Post (@nypost) September 30, 2024

