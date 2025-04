Szef NATO mówił o flance wschodniej NATO. "Maksymalnie 10 minut"

O co mu chodziło?

Mark Rutte: "Ja wciąż powtarzam, że dzisiaj wszyscy żyjemy na wschodniej flance"

Cała Europa jest tak naprawdę wschodnią flanką NATO, bo rosyjskie rakiety mogą dolecieć do każdej europejskiej stolicy w czasie maksymalnie dziesięciu minut - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte w Brukseli. "Ja wciąż powtarzam, że dzisiaj wszyscy żyjemy na wschodniej flance" - mówił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Różnica pomiędzy Wilnem, Rzymem, Londynem czy Hagą istnieje tylko pod względem tego, w jakim tempie dolecą do nich rosyjskie rakiety. Te i tak są w stanie dotrzeć do każdej z europejskich stolic w ciągu maksymalnie 10 minut" - mówił Rutte. Odpowiadał w ten sposób na twierdzenia, które głoszą, że w NATO wytworzyły się jak gdyby "dwie warstwy" sojuszników, czyli państwa flanki wschodniej takie jak Polska, które gwałtownie zwiększają wydatki na obronność i państwa położone dalej na zachód, nie kładące na tę kwestię aż tak dużego nacisku.

"Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na Polskę i trzy państwa bałtyckie, to ich wydatki na zbrojenia są bliskie lub przekroczyły już 4 proc. PKB, a nawet zbliżają się do 5 proc." - powiedział Mark Rutte, ale podkreślał, że jego zdaniem w Sojuszu panuje jedność, również po dyskusjach z amerykańskim sekretarzem stanu, podobnie jak Donald Trump naciskającym na zwiększanie wydatków na wojskowość w Europie. "Konsensus z dyskusji z tych dwóch dni jest taki, że w miarę jak świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, potrzebujemy NATO bardziej niż kiedykolwiek. Jesteśmy zjednoczeni w naszym zobowiązaniu wobec siebie nawzajem w tym Sojuszu" - mówił szef NATO. "Stajemy w obliczu prawdziwych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa – najbardziej bezpośrednich ze strony Rosji, ale także ze strony innych, państwowych i niepaństwowych. Na Dalekiej Północy, na Południu, na wschodniej flance i w cyberprzestrzeni. Bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, musimy upewnić się, że mamy siły i możliwości niezbędne do odstraszania agresji, i bronić się, gdyby ktoś popełnił błąd, atakując" - dodał Rutte.

