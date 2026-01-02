Tak wyglądał rok 2025 w rodzinie królewskiej! Nieznane zdjęcia Kate i Williama

Księżna Kate i książę William z okazji końca starego roku opublikowali 12 nieznanych wcześniej zdjęć

Księżna Kate i książę William podzielili się w sieci nieznaną dotąd kolekcją swoich ulubionych zdjęć z 2025 roku. Para wybrała po jednej fotografii z każdego miesiąca, tworząc obrazkowy przegląd roku wypełnionego obowiązkami, podróżami i innymi ważnymi wydarzeniami. Zestaw otwiera fotografia ze stycznia, wykonana podczas obchodów Dnia Pamięci o Holokauście w Londynie. Książę i księżna Walii uczestniczyli w uroczystości, trzymając zapalone świece. Lutowe zdjęcie pokazuje księżną Kate podczas wizyty w jednostce dla matek z dziećmi w więzieniu HMP Styal w hrabstwie Cheshire. Marzec upłynął pod Dnia Świętego Patryka. Księżna, ubrana w charakterystyczną zieleń, nie tylko wzięła udział w uroczystościach, ale również symbolicznie stanęła za barem, częstując żołnierzy i wznosząc toast kuflem Guinnessa.

Rocznica ślubu, Trooping the Colour, zdjęcie z synem. Przegląd roku z życia Kate i Williama

Kwiecień reprezentuje prywatny kadr z podróży księcia i księżnej na wyspy Mull i Iona, związanej z ich 14. rocznicą ich ślubu. W Szkocji para występuje jako książę i księżna Rothesay. Maj przyniósł obraz z obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Na zdjęciu widoczni są książę William i jego syn książę George, którzy wsłuchują się w opowieści weterana podczas spotkania przy herbacie w Pałacu Buckingham. Czerwiec to klasyczna scena z Trooping the Colour. Na fotografii widoczni są król Karol III, księżniczka Anna i książę William w ceremonialnym mundurze Gwardii Walijskiej. Uwagę zwraca czarna opaska na ramieniu Williama – znak żałoby po ofiarach katastrofy samolotu linii Air India.

Lipiec należał do Wimbledonu. Księżna Kate w eleganckiej niebieskiej sukni wręczała trofeum zwycięzcy turnieju. Sierpniowe zdjęcie pokazuje księżną podczas premiery serii animowanych filmów przygotowanych przez Centrum Wczesnego Dzieciństwa przy Fundacji Królewskiej. We wrześniu para została uchwycona podczas powitania prezydenta USA Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanii Trump po lądowaniu śmigłowca w Windsorze. Zdjęcie oddaje mniej formalny charakter spotkania, a uwagę mediów przyciągnął żart Williama, który, wskazując na króla, powiedział: „To mój ojciec”. Październikowy kadr przedstawia spotkanie księcia Walii z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Najbardziej dynamiczna fotografia pochodzi z listopada. Książę William w sportowym stroju gra w siatkówkę na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Zdjęcie wykonano podczas jego wizyty związanej z ceremonią Earthshot Prize 2025. Rok zamyka grudniowy kadr z bożonarodzeniowego spotkania Gwardii Walijskiej. William, jako pułkownik regimentu, został uchwycony z żołnierzami podczas świątecznego obiadu.

