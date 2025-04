Skuteczna pielęgnacja może iść w parze z troską o środowisko

Znajdziecie w nich całe bogactwo składników z upcyklingu: ginTONIQ, który nawilża i działa kojąco, Liftiss, który wygładza skórę i poprawia jej napięcie, a także olej z pestek wiśni, olej z pestek jabłka, betainę oraz hydrolat ze słodkiej pomarańczy. Myśląc o mądrym wykorzystaniu zasobów natury nie zapomniano o najważniejszym – skuteczności i wielokierunkowości działania.

Formuły BLESS THE LESS odpowiadają na potrzeby odbudowy i ochrony bariery hydrolipidowej, pobudzają naturalne procesy odnowy, stymulują regenerację, wspierają skórę w walce z wolnymi rodnikami oraz zapewniają jej wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. To kosmetyki odpowiednie dla każdego, bez względu na wiek czy rodzaj skóry, bezpieczne także dla posiadaczek skóry wrażliwej.

Premierową kolekcję BLESS THE LESS tworzy 8 kosmetyków:

Olejek do zmywania makijażu i SPF (99% składu pochodzenia naturalnego)

Olejek łatwo się spłukuje, nie pozostawiając tłustej warstwy. Możesz go stosować także do masażu.

Jak działa na skórę?

rozpuszcza makijaż i resztki kosmetyków z filtrami,

koi i wycisza,

pozostawia skórę miękką i wygładzoną.

Emulsja do demakijażu i oczyszczania twarzy 2w1 (97% składu pochodzenia naturalnego)

Możesz stosować ją jako pierwszy i drugi krok w dwuetapowym oczyszczaniu skóry.

Jak działa na skórę?

usuwa makijaż i oczyszcza skórę twarzy oraz oczu.

nawilża i wygładza,

O skórę dbają: hydrolat z pomarańczy, olej z pestek wiśni, betaina, pantenol.

Żel do mycia twarzy (97% składu pochodzenia naturalnego)

Żel można stosować zarówno do oczyszczania twarzy, jak i do mycia ciała.

Jak działa na skórę?

oczyszcza z nadmiaru sebum, resztek makijażu i wszelkich zanieczyszczeń, bez zaburzania naturalnego pH.

odświeża.

Bogata esencja tonizująca 2w1 (97% składu pochodzenia naturalnego)

Formuła esencji może pełnić rolę zarówno toniku, jak i serum.

Jak działa na skórę?

przywraca skórze balans i optymalne pH,

intensywnie nawilża,

przywraca promienny wygląd.

Żel-serum pod oczy (97% składu pochodzenia naturalnego)

Jak działa na skórę?

Nawilża,,

poprawia napięcie skóry,

wygładza istniejące zmarszczki mimiczne i zapobiega powstawaniu nowych,

redukuje ślady zmęczenia, cienie i „worki” pod oczami,

Nawilżająco-kojący krem SPF 50+ (90% składu pochodzenia naturalnego)

Jak działa na skórę?

długotrwale nawilża,

daje poczucie gładkości i zapewnia komfort,

koi skórę i wycisza podrażnienia,

chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB.

Nawilżająco-wygładzający krem na dzień (98% składu pochodzenia naturalnego)

Jak działa na skórę?

długotrwale nawilża, utrzymuje w niej wilgoć,

zapewnia naturalny glow,

wygładza zmarszczki mimiczne i linie,

poprawia jędrność i sprężystość skóry,

poprawia koloryt i ogólną kondycję skóry.

Regenerująco-odżywczy krem na noc (98% składu pochodzenia naturalnego)

Jak działa na skórę?

sprzyja nocnej regeneracji,

poprawia jędrność i elastyczność,

wspiera barierę hydrolipidową,

niweluje suchość i szorstkość,

zapewnia efekt gładkiej i wypoczętej skóry

Podobnie jak inne kosmetyki z oferty MIYA, BLESS THE LESS to produkty przebadane dermatologicznie i okulistycznie. Bezpieczne dla kobiet w ciąży i mam karmiących.

i Autor: materiały prasowe Miya